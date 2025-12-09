ذا صن: مناقشة صفقة محتملة بين برشلونة وميلان تشمل ليفاندوفسكي ونكونكو

يبدو أن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي داخل برشلونة قد يشهد تطورًا مفاجئًا، بعدما كشفت تقارير في إيطاليا أن ميلان يسعى للتعاقد مع المهاجم البولندي خلال انتقالات يناير، مع طرح خطة غير متوقعة لإقناع برشلونة بفتح الباب أمام رحيله المبكر.

ليفاندوفسكي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 بعد رحلة تاريخية مع بايرن ميونيخ، سجل خلالها 344 هدفًا، قبل أن يواصل هوايته التهديفية في كامب نو بوصوله إلى 109 أهداف بقميص البلوجرانا، منها 8 أهداف هذا الموسم. ورغم ذلك، تشير المؤشرات إلى أن الموسم الحالي سيكون الأخير له في كتالونيا، مع اقتراب نهاية عقده في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ذا صن، فإن ميلان مستعد لطرح صفقة تبادلية لضم ليفاندوفسكي في يناير، تتضمن انتقال كريستوفر نكونكو إلى برشلونة مقابل السماح للمهاجم البولندي بالرحيل.

نكونكو انضم إلى ميلان الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، ولم يسجل سوى هدفا مع الفريق الإيطالي، ليستمر مسلسل الإخفاقات الذي لازمه منذ رحيله عن لايبزيج.

الإصابات لعبت دورًا كبيرًا في عرقلة مسيرته في ستامفورد بريدج، ورغم ذلك ما زال اللاعب يحظى بتقدير كبير بفضل قدراته الفنية وسرعته وتعدد أدواره الهجومية، وهو ما قد يدفع برشلونة للتفكير في الصفقة من أجل تعزيز عمق الخط الأمامي.

أما ليفاندوفسكي، صاحب الـ37 عامًا، فقد يرحب بخوض تجربة جديدة في نهاية مسيرته بعد النجاحات التي حققها في دورتموند وبايرن ميونيخ وبرشلونة.

ورغم تقدمه في العمر، ما زال المهاجم البولندي يحافظ على معدل تهديفي ثابت، إضافة إلى خبرته الكبيرة في البطولات الأوروبية، وهو ما يمنح ميلان قيمة مضافة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

التقارير تربط برشلونة كذلك بالبحث عن بديل محتمل، وسط حديث عن اهتمام بضم هاري كين، لكن رحيل قائد منتخب إنجلترا عن بايرن ميونيخ يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي.