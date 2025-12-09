تشكيل ليفربول - إيكيتيكي وإيزاك أساسيان أمام إنتر

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - ليفربول

دفع أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول بالثنائي هوجو إيكيتيكي وألكسندر إيزاك في التشكيل الأساسي.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويشهد اللقاء غياب محمد صلاح عن قائمة المباراة بعد قرار سلوت باستبعاده بسبب تصريحاته عقب مواجهة ليدز يونايتد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون فيرجيل فان دايك إبراهيما كوناتي جو جوميز.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر ريان جرافنبيرخ - دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: هوجو إيكيتيكي - ألكسندر إيزاك - كورتيس جونز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

بينما إنتر في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وكان ليفربول قد خسر أمام أيندهوفن في مباراته الأخيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما إنتر خسر من أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

