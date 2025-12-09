شيكابالا: حزين لما يحدث في الكرة المصرية.. ولماذا سُحبت أرض الزمالك؟

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

محمود شيكابالا - بعثة الزمالك

أعرب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن حزنه لما يحدث في كرة القدم المصرية.

ويأتي ذلك بعد خروج منتخب مصر من دور المجموعات بكأس العرب عقب الهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال محمود شيكابالا عبر قناة إم بي سي مصر: "أنا حزين لما يحدث في الكرة المصرية، هل الدوري المصري قوي؟ لأ".

وشدد "نادي الزمالك نادي الدولة ومتروك بتلك الصورة وتم سحب أرضه ولا نعلم لماذا".

واختتم شيكابالا تصريحاته "الآن يقال ستحصل على أرض أخرى ولا أعلم السبب إذا كانت أرضي موجودة بالفعل".

وودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة بدلاء الأردن بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مرحلة المجموعات.

ولعب منتخب الأردن بتشكيل كامل من البدلاء بعد حسم التأهل في الصدارة بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

وسجل كل من محمد أبو حشيش ومحمد رزيق وعلي علوان أهداف الأردن الثلاثة.

وكان منتخب مصر في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة على الأردن من أجل حسم بطاقة التأهل.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين أمام الكويت والإمارات، وخسارة ضد الأردن.

وصعد منتخب الأردن بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما الإمارات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

