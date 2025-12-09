كأس العرب - الجزائر تتفوق على العراق وتحجز الصدارة.. والبحرين تنتصر بثلاثية على السودان

تصدر منتخب الجزائر المجموعة الرابعة من كأس العرب بعد الفوز على العراق بنتيجة 2-0، وانتصر منتخب البحرين على السودان بنتيجة 3-1.

وكان منتخب العراق قد حسم تأهله من الجولة الماضية بعد تحقيق انتصارين.

ويتصدر الجزائر الترتيب برصيد 7 نقاط ويليه العراق برصيد 6 نقاط.

وارتقى منتخب البحرين للمركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب السودان الترتيب بنقطة وحيدة.

الجزائر 2-0 العراق

صعّب حسين السعيدي من مهمة أسود الرافدين بعدما تحصل على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على كاحل ياسين براهيمي في الدقيقة 5.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للجزائر بعد 3 دقائق لكنه ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض مهند علي لاعب العراق للإصابة وخرج متأثرا بها في الدقيقة 28.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول خطف منتخب الجزائر التقدم بهدف من رأسية سجلها محمد أمين توقاي.

الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، لكن تقنية التسلل النصف ألي حسمت الهدف للجزائر لينتهي الشوط الأول بتقدم الثعالب بهدف دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني أرسل براهيمي عرضية أبعدها الحارس العراقي بقبضة يده لكنها ارتطمت بسعد ناطق وسكنت الشباك بالخطأ في الدقيقة 46.

حاول لاعبو الجزائر إضافة هدفا جديدا مع تراجع لاعبي العراق بسبب الطرد، لتنتهي المباراة بفوز الجزائر 2-0.

البحرين 3-1 السودان

في الدقيقة 17 ضاعت أغرب فرصة في البطولة.

لاعب السودان حاول التمرير للحارس لكنها جاءت طويلة وأبعدها الحارس بقبضة يده، وتابعها لاعب البحرين أمام المرمى الخالي لكنه سددها بجوار القائم.

وتقدمت البحرين في الدقيقة 38 عن طريق مهدي عبد الجبار.

وفي الشوط الثاني تعرض سعيد أحمد لاعب السودان للطرد بسبب ضرب لاعب البحرين بالمرفق بدون كرة في الدقيقة 56.

ياسر المزمل قلص سجل التعادل للسودان في الدقيقة 72، لكن محمد الرميحي أعاد التقدم للبحرين في الدقيقة 79 من ركلة جزاء بعد 5 دقائق على المشاركة كبديل.

وفي الدقيقة 89 سجل مهدي حميدان الهدف الثالث للبحرين لتنتهي المباراة بفوز البحرين.