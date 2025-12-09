تشكيل دوري الأبطال – رافينيا أساسي مع برشلونة أمام فرانكفورت

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

رافينيا

دفع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بالبرازيلي رافينيا في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فرانكفورت الألماني.

ويلعب برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وغاب رافينيا عن مباراة برشلونة السابقة ضد ريال بيتيس للتعافي من الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – أليخاندرو بالدي

الوسط: إريك جارسيا – بيدري – لامين يامال

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – فيرمن لوبيز

ويحتل برشلونة المركز الـ18 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، ويأتي فرانكفورت في المركز الـ29 برصيد 4 نقاط.

برشلونة دوري أبطال أوروبا رافينيا
