تشكيل دوري الأبطال – رافينيا أساسي مع برشلونة أمام فرانكفورت
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 20:58
كتب : FilGoal
دفع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بالبرازيلي رافينيا في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فرانكفورت الألماني.
ويلعب برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.
وغاب رافينيا عن مباراة برشلونة السابقة ضد ريال بيتيس للتعافي من الإصابة.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: جوان جارسيا
الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – أليخاندرو بالدي
الوسط: إريك جارسيا – بيدري – لامين يامال
الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – فيرمن لوبيز
ويحتل برشلونة المركز الـ18 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، ويأتي فرانكفورت في المركز الـ29 برصيد 4 نقاط.
نرشح لكم
سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح فان دايك: موقف صلاح؟ الوضع صعب.. وتركيزنا كان حاضرا ضد إنتر روبرتسون: أعشق اللعب مع صلاح.. ومصيره مع ليفربول ليس بيدي كوندي: تدربنا على لعبة هدف التعادل ضد فرانكفورت بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت