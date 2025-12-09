يزن النعيمات يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضمه

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

يزن النعيمات

رد يزن النعيمات لاعب العربي القطري ومنتخب الأردن على أنباء مفاوضات النادي الأهلي لضمه.

وكشفت صحيفة الرأي الأردنية عن استعداد الأهلي لدفع الشرط الجزائي لضم اللاعب.

وقال يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن عبر قناة الكاس: "مفاوضات الأهلي؟ كل تركيزي حاليا مع منتخب الأردن والمباريات المهمة في كأس العرب".

وشدد النعيمات "سوف أرد على ذلك السؤال لاحقا ولا يمكنني تخطي نادي العربي في أي شيء".

وتألق يزن النعيمات مع منتخب الأردن في كأس العرب الجارية بقطر، وسجل النعيمات هدفا في المنتخب الإماراتي بالجولة الافتتاحية.

وخاض النعيمات 8 مباريات مع العربي القطري في الدوري هذا الموسم وساهم في 4 أهداف.

إذ سجل اللاعب الأردني ثلاثة أهداف مقابل صناعة هدف واحد.

ويلعب النعيمات في مركز المهاجم كما يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر.

ويبلغ النعيمات من العمر 26 عاما ويرتبط بتعاقد مع العربي القطري حتى صيف 2027.

وكان النعيمات قد انضم إلى العربي القطري في أغسطس 2024 بعد موسم ونصف الموسم قضاهم في الأهلي القطري.

وعلى المستوى الدولي لعب النيعمات 58 مباراة مع الأردن ونجح في تسجيل 23 هدفا.

يزن النعيمات الأهلي الأردن
