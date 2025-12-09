كأس العرب - الكشف عن جائزة منتخب مصر المالية بعد الخروج من دور المجموعات

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 20:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الكويت

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة بدلاء الأردن بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مرحلة المجموعات.

وكان منتخب مصر في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة على الأردن من أجل حسم بطاقة التأهل.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين أمام الكويت والإمارات، وخسارة ضد الأردن.

ويحصل منتخب مصر على 715 ألف و500 دولار نظير المشاركة في كأس العرب بعد الخروج من دور المجموعات وهي الجائزة المالية التي يحصل عليها أي فريق مشارك.

بينما المتأهل إلى ربع النهائي ارتفعت جائزته المالية إلى مليون و800 ألف دولار.

ولعب منتخب الأردن بتشكيل كامل من البدلاء بعد حسم التأهل في الصدارة بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

وسجل كل من محمد أبو حشيش ومحمد رزيق وعلي علوان أهداف الأردن الثلاثة.

وصعد منتخب الأردن بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما الإمارات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتبلغ الجوائز المالية في كأس العرب لـ 36 مليون و500 ألف دولار.

ويحصد البطل على 9 ملايين دولار.

