انتهت عاصمة مصر – كهرباء الإسماعيلية (3)-(3) الزمالك.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 19:50

كتب : FilGoal

الزمالك - عمرو ناصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك في كأس عاصمة مصر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل 3-3

ق 78: جوووول شيكا والثالث

ق 72: جووووول الثاني محمد شيكا للكهرباء

ق 54: جوووول تقليص الفارق من محمد شيكا

ق 50: جوووول آدم كايد والثالث

ق 46: جوووووول ثاني بعد تسديدة من أحمد شريف تصطدم في الحارس

ق 21: جوووول عمرو ناصر والأول

انطلاق المباراة

الزمالك كهرباء الإسماعيلية كأس عاصمة مصر
