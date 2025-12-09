انتهت عاصمة مصر – كهرباء الإسماعيلية (3)-(3) الزمالك.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 19:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك في كأس عاصمة مصر.
ـــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل 3-3
ق 78: جوووول شيكا والثالث
ق 72: جووووول الثاني محمد شيكا للكهرباء
ق 54: جوووول تقليص الفارق من محمد شيكا
ق 50: جوووول آدم كايد والثالث
ق 46: جوووووول ثاني بعد تسديدة من أحمد شريف تصطدم في الحارس
ق 21: جوووول عمرو ناصر والأول
انطلاق المباراة
