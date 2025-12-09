مباشر عاصمة مصر – كهرباء الإسماعيلية (2)-(3) الزمالك.. جوووول شيكا والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك في كأس عاصمة مصر.

ق 72: جووووول الثاني محمد شيكا للكهرباء

ق 54: جوووول تقليص الفارق من محمد شيكا

ق 50: جوووول آدم كايد والثالث

ق 46: جوووووول ثاني بعد تسديدة من أحمد شريف تصطدم في الحارس

ق 21: جوووول عمرو ناصر والأول

انطلاق المباراة