عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعية الزمالك العمومية

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 19:41

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن المستشار أحمد عبد الحميد، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية المقامة اليوم بمقر القلعة البيضاء، بعد تسجيل 1128 عضوا.

وبناء عليه يكلف مجلس إدارة نادي الزمالك بجميع الاختصاصات فيما عدا بند الميزانية، حيث يتم إرساله إلى الجهة الإدارية المختصة، لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وضمت اللجنة القضائية المشرفة على عملية التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك كلًا من: المستشار محمد سامح – المستشار محمد يسري – المستشار حسن الغزاوي – المستشار هشام قطب.

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، على التواجد في الجمعية العمومية العادية للقلعة البيضاء، ومتابعة سير إجراءات التسجيل بالجمعية قبل غلقها في السابعة من مساء اليوم.

كما حرص على التواجد كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسين السيد وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة.

