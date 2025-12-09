كأس عاصمة مصر - فاركو يقلب تأخره لفوز قاتل في دقيقتين على المقاولون العرب
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 19:25
كتب : FilGoal
قلب فاركو تأخره لفوز على المقاولون العرب من 2-1 لـ 3-2 في افتتاح نسخة 2025-26 من كأس عاصمة مصر.
وأقيم اللقاء على استاد حرس الحدود في الإسكندرية.
وتقدم المقاولون العرب بهدف مبكر في الدقيقة 9 عن طريق النيجيري كالو بعد عرضية محمد عنتر.
وأدرك أحمد فؤاد بمهارة التعادل في الدقيقة 24 وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1.
وأعاد محمد سالم التقدم لذئاب الجبل بهدف في الدقيقة 72 بعد استغلال خطأ فادح من أحمد دعدور حارس فاركو.
وفي الدقيقتين 89 و90+1 سجل كريم الطيب هدفين لفاركو خطف بها أول انتصار لفاركو في البطولة.
وتصدر فاركو مبكرا المجموعة الأولى التي تضم أيضا الأهلي وإنبي وغزل المحلة وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.
