كأس عاصمة مصر - فاركو يقلب تأخره لفوز قاتل في دقيقتين على المقاولون العرب

قلب فاركو تأخره لفوز على المقاولون العرب من 2-1 لـ 3-2 في افتتاح نسخة 2025-26 من كأس عاصمة مصر.

وأقيم اللقاء على استاد حرس الحدود في الإسكندرية.

وتقدم المقاولون العرب بهدف مبكر في الدقيقة 9 عن طريق النيجيري كالو بعد عرضية محمد عنتر.

وأدرك أحمد فؤاد بمهارة التعادل في الدقيقة 24 وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وأعاد محمد سالم التقدم لذئاب الجبل بهدف في الدقيقة 72 بعد استغلال خطأ فادح من أحمد دعدور حارس فاركو.

وفي الدقيقتين 89 و90+1 سجل كريم الطيب هدفين لفاركو خطف بها أول انتصار لفاركو في البطولة.

وتصدر فاركو مبكرا المجموعة الأولى التي تضم أيضا الأهلي وإنبي وغزل المحلة وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.