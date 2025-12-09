كأس عاصمة مصر - فاركو يقلب تأخره لفوز قاتل في دقيقتين على المقاولون العرب

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 19:25

كتب : FilGoal

كريم الطيب - فاركو

قلب فاركو تأخره لفوز على المقاولون العرب من 2-1 لـ 3-2 في افتتاح نسخة 2025-26 من كأس عاصمة مصر.

وأقيم اللقاء على استاد حرس الحدود في الإسكندرية.

وتقدم المقاولون العرب بهدف مبكر في الدقيقة 9 عن طريق النيجيري كالو بعد عرضية محمد عنتر.

وأدرك أحمد فؤاد بمهارة التعادل في الدقيقة 24 وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وأعاد محمد سالم التقدم لذئاب الجبل بهدف في الدقيقة 72 بعد استغلال خطأ فادح من أحمد دعدور حارس فاركو.

وفي الدقيقتين 89 و90+1 سجل كريم الطيب هدفين لفاركو خطف بها أول انتصار لفاركو في البطولة.

وتصدر فاركو مبكرا المجموعة الأولى التي تضم أيضا الأهلي وإنبي وغزل المحلة وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

فاركو المقاولون العرب كأس عاصمة مصر
