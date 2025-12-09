كأس العرب – لاعب الأردن: يجب أن ننسى ما حدث ونركز في القادم

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

محمد أبو زريق شرارة لاعب الأردن

عبر محمد أبو زريق شرارة لاعب منتخب الأردن عن سعادته بتأهل بلاده للدور الثاني في كأس العرب، مشددا على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة.

وفاز منتخب الأردن على مصر بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليتأهل بالعلامة الكاملة إلى دور الثمانية.

بينما ودع منتخب مصر بخسارة من الأردن، وتعادل مع الكويت والإمارات.

وقال شرارة عبر قناة الكاس: "أبارك للجمهور الأردني الفوز وحظ أوفر لمنتخب مصر".

وأكمل "يجب أن ننسى كل ما حدث ونركز على الدور المقبل لأن المباريات المقبلة تحتاج لتركيز أكبر".

وأردف "لدينا جهاز فني على مستوى عالي وعناصر مميزة قادرة على تقديم الإضافة في الملعب ".

وأشار "نعمل كمجموعة واحدة وندعم أي لاعب يشارك ونسير بمستوى تصاعدي ونقدم مستوى جيد".

وأتم تصريحاته "وجود الجمهور الأردني سند وداعم كبير لنا وهدفنا الوصول لأبعد مدى في كأس العرب".

