كأس العرب - مدرب الإمارات: صارت الأمور كما نريد هذه المرة

أعرب أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات عن سعادته بعد التأهل لربع نهائي كأس العرب.

وحسم منتخب الإمارات تأهله بعد الفوز على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مع خسارة مصر من الأردن بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "شكرا لله هذه المرة الأمور صارت كما نريد، وتأهلنا إلى ربع النهائي".

وتابع "نتطلع الآن إلى منافسنا في المرحلة المقبلة، والاستعداد بشكل جيد".

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة بدلاء الأردن بثلاثة أهداف دون دون مقابل في ختام مرحلة المجموعات.

ولعب منتخب الأردن بتشكيل كامل من البدلاء بعد حسم التأهل في الصدارة بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

وسجل كل من محمد أبو حشيش ومحمد رزيق وعلي علوان أهداف الأردن الثلاثة.

وكان منتخب مصر في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة على الأردن من أجل حسم بطاقة التأهل.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين أمام الكويت والإمارات، وخسارة ضد الأردن.

وصعد منتخب الأردن بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما الإمارات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.