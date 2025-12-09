كأس العرب - علي علوان: لا يوجد أساسي أو احتياطي بمنتخب الأردن

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 19:07

كتب : FilGoal

علي علوان - الأردن ضد الإمارات

أعرب علي علوان لاعب منتخب الأردن عن سعادته بعد التأهل بالعلامة الكاملة إلى ربع نهائي كأس العرب.

وتغلب منتخب الأردن على مصر بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مرحلة المجموعات.

وكشف علي علوان لاعب منتخب الأردن عبر قناة دبي: "حققنا ثلاثة انتصارات والعلامة الكاملة في المجموعة بفضل اللاعبين والجهاز الفني والجماهير".

وتابع "حظ أوفر لمنتخب مصر، قدموا مباراة كبيرة ودخلنا اللقاء بتركيز كامل بهدف الفوز".

أما عن خوض المباراة بالبدلاء فأجاب "لا يوجد لدينا تشكيل احتياطي وأساسي، الجميع على قدر المسؤولية ومن يجلس على مقاعد البدلاء مثله مثل الذي يشارك بشكل أساسي".

واختتم تصريحاته "جمهور الأردن بالنسبة لي اللاعب رقم 1 وشاهدناهم في المباراة، ويمنحنا روح وأتمنى حضورهم في كل مبارياتنا".

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة بدلاء الأردن بثلاثة أهداف دون دون مقابل في ختام مرحلة المجموعات.

ولعب منتخب الأردن بتشكيل كامل من البدلاء بعد حسم التأهل في الصدارة بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

وسجل كل من محمد أبو حشيش ومحمد رزيق وعلي علوان أهداف الأردن الثلاثة.

وكان منتخب مصر في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة على الأردن من أجل حسم بطاقة التأهل.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين أمام الكويت والإمارات، وخسارة ضد الأردن.

وصعد منتخب الأردن بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما الإمارات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

