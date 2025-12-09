توروب يقود مران الأهلي في مدينة نصر.. ومشاركة ديانج

خاض الأهلي مرانه الجماعي اليوم الثلاثاء، وذلك في ملاعب فرع النادي في مدينة نصر استعدادا لخوض مباراة إنبي يوم الجمعة في كأس عاصمة مصر.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

ونقل الأهلي تدريباته إلى مدينة نصر بسبب الإصلاحات وصيانة الأرضية في ملعب مختار التتش.

وعقد ييس توروب المدير الفني،محاضرة قصيرة في الملعب قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة، في ظل تصعيد عدد كبير من لاعبي فريق الشباب نتيجة انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكرات المنتخب الوطني والمنتخب المشارك في كأس العرب.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ فقرات تخصصية انتهت بتقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للفترة المقبلة.

كما شارك في المران أليو ديانج لاعب الأهلي ومن المنتظر أن يتواجد مع الفريق في مباراة إنبي قبل أن ينضم إلى منتخب مالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الثامنة مساء الجمعة على ملعب استاد السلام، في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر.