تشكيل الزمالك - مهدي سليمان أساسي لأول مرة أمام كهرباء الإسماعيلية بكأس العاصمة

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 19:04

كتب : FilGoal

الزمالك - مهدي سليمان

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة إلى جانب الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، فرق الاتحاد السكندري، والمصري، وحرس الحدود، وزد، وسموحة.

ويبدأ مهدي سليمان لأول مرة بشكل أساسي مع الزمالك منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: هشام فؤاد - محمد إبراهيم - بارون أوشينج - أحمد إيشو

الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر - آدم كايد

الهجوم: أحمد شريف - خوان بيزيرا - عمر ناصر

وعلى مقاعد البدلاء: محمود الشناوي - زياد مدحت - يوسف وائل - أحمد صفوت - محمد حمد - أنس وائل - حازم أسامة - أحمد حمدي - ناصر منسي

