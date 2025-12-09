كأس العرب – طولان: منتخب مصر ولد يتيما.. وتعرضنا للإهانة بسبب شخص واحد يعرفه الجميع

فتح حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب النار على الجميع بعد الخسارة من الأردن وتوديع البطولة.

وفاز منتخب الأردن على مصر بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليتأهل بالعلامة الكاملة إلى دور الثمانية.

بينما ودع منتخب مصر بخسارة من الأردن، وتعادل مع الكويت والإمارات.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم يتم إيقاف الدوري المصري بسبب نادي بيراميدز والكل يعلم مستوى لاعبي بيراميدز".

وأضاف "حضرنا إلى البطولة بدون 7 لاعبين أساسيين واضطررت لضم لاعبين جدد، هذه مسؤولية من".

وأكمل "15 في كأس العرب تم إيقاف الدوري في بلادهم من أجل المشاركة في البطولة".

وأشار "أنا أتحمل المسؤولية كاملة ولا أتنصل من المسؤولية".

وأشار "بعض المسؤولين يروا أن كأس العرب بطولة ودية وليست رسمية، وهذا أثر في التعامل مع منتخب مصر المشارك في البطولة".

وشرح "الأردن سجل 3 أهداف من 3 فرص، ونحن أهدرنا 7 فرص ولم نسجل وهذه هي كرة القدم".

وأكد "اللاعبون قدموا كل ما لديهم في حدود الإمكانيات".

وأكمل تصريحاته "أشكر شخصين فقط ساندوا هذا المنتخب ودعموه، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والإعلامي مدحت شلبي".

وشدد "هذا المنتخب ولد يتيما بفعل فاعل، لا أبحث عن الحجج والأعذار، ولكن ما أقوله حقيقة".

واستمر في مهاجمه الجميع قائلا: "منتخب مصر المشارك في البطولة العربية لم يجد من يدعمه بحق، وقبل أن نأتي قالوا إن المباريات ودية وليست رسمية".

وتعجب قائلا: "الدوري المصري لم يتوقف لأن كأس العرب اعتبروها بطولة ودية وأن الدوري أهم من المنتخب وهذا قيل من أحد المسؤولين".

وواصل "هناك بعض الأمور من الضروري أن تحسم في كرة القدم المصرية".

وأوضح "المسؤول عن الإهانة التي تعرض لها منتخب مصر في كأس العرب هو شخص واحد فقط والكل يعرفه، وهو الذي في يده قرار إيقاف الدوري أم عدم إيقافه، لكنه رفض إيقاف الدوري وضحى بسمعة منتخب مصر وسمعة الكرة المصرية".

وأتم تصريحاته "كُلفت بهذه المهمة في ظروف صعبة جدا ولا يقبل أي شخص أن يتولى هذه المسؤولية في 3 شهور فقط لتكوين وإعداد المنتخب والمشاركة في كأس العرب، ولذلك قبلت بهذه المهمة بعدما كُلفت بها بدون مقابل".