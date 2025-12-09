مباشر كأس العرب - الجزائر (0)-(0) العراق.. البحرين (1)-(0) السودان.. جووول أووول
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجزائر ضد العراق والبحرين ضد السودان في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من كأس العرب 2025.
وتأهل منتخب العراق في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط قبل الجولة الثالثة.
فيما يحتل منتخب الجزائر المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويليه السودان برصيد نقطة ويتذيل منتخب البحرين الترتيب برصيد 0.
الجزائر × العراق
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.
ق 25: إصابة مهند علي لاعب العراق
ق 5: طرد حسين السعيدي لاعب العراق بعد تدخل قوي على ياسين براهيمي
بداية اللقاء
شاهد المباراة من هنـــــــــــــا مباشرة
كأس العرب مباشر .. مباراة الجزائر - العراق
#قنوات_الكاس || #منصة_شووف https://t.co/QIbUuFtfPR— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025
--
البحرين × السودان
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.
ق 38: جوووول أوووول البحرين تتقدم
بعد خطأ دفاعي..
علي مدن يهدر فرصة الهدف الأول للمنتخب البحريني #البحرين_السودان#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup pic.twitter.com/yPzQ65ubSI— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 9, 2025
ق17: فرصة غريبة للغاية تضيع للبحرين.. تمريرة خاطئة من مدافع السودان صوب مرماه والحارس يبعدها ومدافع البحرين يهدر بتسديدة بجوار القائم بغرابة
بداية اللقاء