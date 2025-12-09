مباشر كأس العرب - الجزائر (0)-(0) العراق.. البحرين (1)-(0) السودان.. جووول أووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجزائر ضد العراق والبحرين ضد السودان في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من كأس العرب 2025.

وتأهل منتخب العراق في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط قبل الجولة الثالثة.

فيما يحتل منتخب الجزائر المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويليه السودان برصيد نقطة ويتذيل منتخب البحرين الترتيب برصيد 0.

الجزائر × العراق

ق 25: إصابة مهند علي لاعب العراق

ق 5: طرد حسين السعيدي لاعب العراق بعد تدخل قوي على ياسين براهيمي

بداية اللقاء

البحرين × السودان

ق 38: جوووول أوووول البحرين تتقدم

ق17: فرصة غريبة للغاية تضيع للبحرين.. تمريرة خاطئة من مدافع السودان صوب مرماه والحارس يبعدها ومدافع البحرين يهدر بتسديدة بجوار القائم بغرابة

بداية اللقاء