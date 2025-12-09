مباشر كأس العرب - الجزائر (0)-(0) العراق.. البحرين (1)-(0) السودان.. جووول أووول

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر - ياسين بنزية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجزائر ضد العراق والبحرين ضد السودان في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من كأس العرب 2025.

وتأهل منتخب العراق في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط قبل الجولة الثالثة.

فيما يحتل منتخب الجزائر المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويليه السودان برصيد نقطة ويتذيل منتخب البحرين الترتيب برصيد 0.

أخبار متعلقة:
كأس العرب – حارس الأردن: البدلاء كانوا على قدر المسؤولية أمام مصر الأهلي يعلن انتظام أحمد عابدين في التدريبات الجماعية وجاهزية عبد الله خبر في الجول - بيراميدز يحدد موعد سفره إلى قطر لخوض إنتركونتينينتال قائمة كوت ديفوار - غياب أدنجرا وانضمام كيسي وهالر في أمم إفريقيا 2025

الجزائر × العراق

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

ق 25: إصابة مهند علي لاعب العراق

ق 5: طرد حسين السعيدي لاعب العراق بعد تدخل قوي على ياسين براهيمي

بداية اللقاء

شاهد المباراة من هنـــــــــــــا مباشرة

--

البحرين × السودان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

ق 38: جوووول أوووول البحرين تتقدم

ق17: فرصة غريبة للغاية تضيع للبحرين.. تمريرة خاطئة من مدافع السودان صوب مرماه والحارس يبعدها ومدافع البحرين يهدر بتسديدة بجوار القائم بغرابة

بداية اللقاء

الجزائر السودان العراق كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب – لاعب الأردن: يجب أن ننسى ما حدث ونركز في القادم كأس العرب - مدرب الإمارات: صارت الأمور كما نريد هذه المرة كأس العرب - علي علوان: لا يوجد أساسي أو احتياطي بمنتخب الأردن كأس العرب – طولان: منتخب مصر ولد يتيما.. وتعرضنا للإهانة بسبب شخص واحد يعرفه الجميع كأس العرب – حارس الأردن: البدلاء كانوا على قدر المسؤولية أمام مصر خبر في الجول - بيراميدز يحدد موعد سفره إلى قطر لخوض إنتركونتينينتال كأس العرب – جمال السلامي: فزنا على منتخب مصر لأنه يعاني من ضغط كبير كأس العرب - الإمارات تستغل تعثر مصر وتتأهل إلى ربع النهائي بثلاثية في الكويت
أخر الأخبار
بالم هيلز يعلن افتتاح أكاديمية "موراتوغلو" العالمية للتنس لأول مرة في إفريقيا 2 دقيقة | رياضات أخرى
عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعية الزمالك العمومية 7 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يخاطب فيفا لرفض أنشطة دعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم 16 دقيقة | منتخب مصر
كأس عاصمة مصر - فاركو يقلب تأخره لفوز قاتل في دقيقتين على المقاولون العرب 24 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب – لاعب الأردن: يجب أن ننسى ما حدث ونركز في القادم 36 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مدرب الإمارات: صارت الأمور كما نريد هذه المرة 39 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - علي علوان: لا يوجد أساسي أو احتياطي بمنتخب الأردن 42 دقيقة | كأس العرب
توروب يقود مران الأهلي في مدينة نصر.. ومشاركة ديانج 43 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518827/مباشر-كأس-العرب-الجزائر-0-0-العراق-البحرين-0-0-السودان-فرصة-غريبة-تضيع