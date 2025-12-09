انتهت كأس العرب - الجزائر (2)-(0) العراق.. البحرين (3)-(1) السودان.. الثعالب في الصدارة

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر - ياسين بنزية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجزائر ضد العراق والبحرين ضد السودان في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من كأس العرب 2025.

وتأهل منتخب العراق في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط قبل الجولة الثالثة.

فيما يحتل منتخب الجزائر المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويليه السودان برصيد نقطة ويتذيل منتخب البحرين الترتيب برصيد 0.

الجزائر × العراق

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

انتهت بفوز الجزائر 2-0

ق 46: جووول الثاني للجزائر عن طريق عرضية لياسين براهيمي يشتتها الحارس وترتطم بزميله وتسكن الشباك بالخطأ

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول الأول للجزائر عن طريق محمد أمين توقاي برأسية

ق 25: إصابة مهند علي لاعب العراق

ق 5: طرد حسين السعيدي لاعب العراق بعد تدخل قوي على ياسين براهيمي

بداية اللقاء

شاهد المباراة من هنـــــــــــــا مباشرة

--

البحرين × السودان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

انتهت بفوز البحرين 3-1

ق 88: جووول الثالث للبحرين

ق 79: الرميحي يسجل الثاني للبحرين من ركلة جزاء

ق 72: هدف التعادل للسودان عن طريق ياسر المزمل

ق 55: بطاقة حمراء للاعب السودان بسبب ضرب لاعب البحرين بدون كرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جوووول أوووول البحرين تتقدم عن طريق مهدي عبد الجبار

ق17: فرصة غريبة للغاية تضيع للبحرين.. تمريرة خاطئة من مدافع السودان صوب مرماه والحارس يبعدها ومدافع البحرين يهدر بتسديدة بجوار القائم بغرابة

بداية اللقاء

الجزائر السودان العراق كأس العرب
