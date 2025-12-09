كأس العرب – حارس الأردن: البدلاء كانوا على قدر المسؤولية أمام مصر

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - مصر ضد الأردن

يرى نور الدين زايد حارس مرمى منتخب الأردن أن مجموعة اللاعبين التي شاركت ضد مصر كانت على قدر المسؤولية وحققت الفوز.

وفاز منتخب الأردن على مصر بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليتأهل بالعلامة الكاملة إلى دور الثمانية.

بينما ودع منتخب مصر بخسارة من الأردن، وتعادل مع الكويت والإمارات.

وقال نور الدين عبر قناة الكاس: "الأردن بمن حضر، البدلاء كانوا على قدر المسؤولية مثل الأساسيين، ونعد الجمهور أن تكون البطولة من نصيبنا".

وأضاف "أبارك للأمة الأردنية بالكامل على الفوز على مصر والتأهل للدور الثاني من كأس العرب".

وأتم تصريحاته "أشكر الجمهور الأردني الكبير الذي حضر بكثافة اليوم أمام مصر لتشجيعنا".

الأردن مصر كأس العرب
