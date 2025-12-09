الأهلي يعلن انتظام أحمد عابدين في التدريبات الجماعية وجاهزية عبد الله

أعلن النادي الأهلي انتظام أحمد عابدين مدافع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة إنبي.

كما بات محمد عبد الله جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة هو الآخر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن تعافي عابدين من آلام في عضلة السمانة.

وشارك عابدين في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء.

أما محمد عبد الله فتعافى من إصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة وشارك في المران بشكل طبيعي.

ويتدرب الأهلي على استاد النادي بفرع مدينة نصر.

وقاد يس توروب مران الأهلي وشهد التدريب فقرات بدنية متنوعة وجوانب خططية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى من كأس الرابطة بجوار كل من إنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي بجانب أفضل صاحبي مركز ثالث.

