خبر في الجول - بيراميدز يحدد موعد سفره إلى قطر لخوض إنتركونتينينتال

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 18:42

كتب : بسام أبوبكر

أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز - عبد الرحمن مجدي

حدد فريق بيراميدز موعد سفره إلى قطر، استعدادا لخوض بطولة كأس إنتركونتينينتال.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز سيسافر الساعة الثانية عشر ظهر غد الأربعاء، متوجها إلى قطر.

وتشارك فرق بيراميدز وكروس أزول وفلامنجو وباريس سان جيرمان في المراحل الحاسمة من البطولة.

ويستعد كروز أزول بطل أمريكا الشمالية لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء في ربع النهائي.

ويلتقي بيراميدز أمام الفائز من بطل الأمريكتين في نصف نهائي بطولة إنتركونتينينتال.

وسيلعب الفائز من المباراة مع بيراميدز بطل إفريقيا في نصف نهائي بطولة إنتركونتينينتال.

وستُقام المباراة النهائية في 17 ديسمبر 2025 بين باريس سان جيرمان والفائز من نصف النهائي.

المباريات ستقام على ملعب أحمد بن علي بمدينة الدوحة القطرية.

وكان بيراميدز قد حقق فوزين في البطولة حتى الآن بالانتصار على أهلي جدة وأوكلاند سيتي.

ويعد ريال مدريد بطل النسخة الأولى من البطولة بعد التتويج بها على حساب باتشوكا المكسيكي خلال الموسم الماضي.

