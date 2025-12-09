كأس العرب – جمال السلامي: فزنا على منتخب مصر لأنه يعاني من ضغط كبير

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 18:38

كتب : FilGoal

مصر - الأردن - جمال سلامي

عبر جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن عن سعادته بفوز فريقه على منتخب مصر والتأهل لربع نهائي كأس العرب في قطر.

وفاز منتخب الأردن على مصر بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليتأهل بالعلامة الكاملة إلى دور الثمانية.

بينما ودع منتخب مصر بخسارة من الأردن، وتعادل مع الكويت والإمارات.

وقال جمال السلامي عبر بي إن سبورتس: "فزنا في 3 مباريات لأن أحداث المباريات خدمتنا بعض الشيء، لعبنا ضد المنتخب المصري وهو مضغوط وهذا جعل مهمتنا أسهل لتحقيق الفوز".

وأضاف "المباريات المقبلة ستكون أصعب، سوف نستعد بقوة وحصلنا على راحة جيدة من أجل الدور المقبل وكل هذه مكاسب لنا".

وأتم تصريحاته "الحارس الثاني نور بني عطية ظهر بشكل مميز وحصل على دعم الجماهير، وهدفنا الاستمرار لفترة طويلة هنا في الدوحة".

الأردن منتخب مصر كأس العرب جمال السلامي
