للموسم الثاني على التوالي.. ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2025

فاز ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي عن موسم 2025.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وقاد ميسي فريقه للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على فانكوفر في النهائي بنتيجة 3-1.

وأصبح ميسي أول لاعب يفوز بالجائزة لموسمين متتاليتين.

والثاني الذي يفوز بالجائزة مرتين بعد الأمريكي بيركي في 1997 و2003.

وسجل ميسي 29 هدفا وصنع 19 في مرحلة الدوري من المسابقة خلال 28 مباراة.

وساهم ميسي في 48 هدفا خلال الموسم الجاري كثاني أكثر لاعب مساهمة بالأهداف بعد كارلوس فيلا في 2019.

Back to back. 🥇🥇 Lionel Messi is the 2025 MLS MVP. The first to ever do it. pic.twitter.com/ETLFc0hNyh — Major League Soccer (@MLS) December 9, 2025

ويحمل ميسي رقما قياسيا بالمساهمة في 3 أهداف على الأقل خلال 9 مباريات متتالية على الأقل.

وهو أول لاعب في تاريخ المسابقة يساهم بـ 36 هدفا أو أكثر في موسمين.

وساهم في المرحلة النهائية بـ 15 هدفا بتسجيل 6 أهداف وصناعة 9 ما يجعله أكثر لاعب مساهمة في تلك المرحلة تاريخيا.

وقاد ميسي فريقه منذ انضمامه في 2023 للفوز بـ 3 ألقاب هي كأس الدوريات 2023 ودرع المشجعين 2024 والدوري الأمريكي 2025.