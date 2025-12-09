للموسم الثاني على التوالي.. ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2025

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 18:30

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

فاز ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي عن موسم 2025.

وقاد ميسي فريقه للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على فانكوفر في النهائي بنتيجة 3-1.

وأصبح ميسي أول لاعب يفوز بالجائزة لموسمين متتاليتين.

والثاني الذي يفوز بالجائزة مرتين بعد الأمريكي بيركي في 1997 و2003.

وسجل ميسي 29 هدفا وصنع 19 في مرحلة الدوري من المسابقة خلال 28 مباراة.

وساهم ميسي في 48 هدفا خلال الموسم الجاري كثاني أكثر لاعب مساهمة بالأهداف بعد كارلوس فيلا في 2019.

ويحمل ميسي رقما قياسيا بالمساهمة في 3 أهداف على الأقل خلال 9 مباريات متتالية على الأقل.

وهو أول لاعب في تاريخ المسابقة يساهم بـ 36 هدفا أو أكثر في موسمين.

وساهم في المرحلة النهائية بـ 15 هدفا بتسجيل 6 أهداف وصناعة 9 ما يجعله أكثر لاعب مساهمة في تلك المرحلة تاريخيا.

وقاد ميسي فريقه منذ انضمامه في 2023 للفوز بـ 3 ألقاب هي كأس الدوريات 2023 ودرع المشجعين 2024 والدوري الأمريكي 2025.

