كأس العرب - الإمارات تستغل تعثر مصر وتتأهل إلى ربع النهائي بثلاثية في الكويت

اقتنص منتخب الإمارات بطاقة المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العرب المقام في قطر.

الإمارات نجحت في تحقيق فوز كبير أمام الكويت بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من المجموعة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، مستغلا تعثر المنتخب المصري.

وخسر منتخب مصر أمام الأردن بثلاثية نظيفة في الجولة ذاتها، ليودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات مع الكويت متذيل المجموعة.

وبتلك النتائج المنتخب الإمارات حل ثانيا برصيد 4 نقاط خلف الأردن المتصدر بـ 9 نقاط.

وتوقف رصيد الكويت عند نقطة وحيدة بعد المنتخب المصري بنقطتين.

نال المنتخب الإماراتي ضربة جزاء في الدقيقة 14، بعد عرقلة يحيى الغساني داخل منطقة الجزاء.

وسدد الغساني بنفسه ضربة الجزاء في الدقيقة 16 ليسكنها في الشباك معلنا التقدم للإمارات.

video:1 شووف الهدف |

منتخب الإمارات تقدم 1-0 الكويت .. يحيى الغساني الدقيقة 16 من ركلة جزاء ..كأس العرب 2025#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/MvToh86z0a — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025

وبعد الهدف الأول بدقيقتين عاد يحيى الغساني مجددا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16 بعد انفراده بالحارس الكويتي.

video:2 شووف الهدف |

منتخب الإمارات تقدم 2-0 الكويت .. يحيى الغساني الدقيقة 18 ..كأس العرب 2025#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/HTVjKHJaFa — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، تعرض خالد الفضلي للإصابة في الدقيقة 51 ليخرج في تبديل أول للكويت.

ونال سلطان العنزي بطاقة حمراء في الدقيقة 54 بعد اعتدائه على يحيى غساني لاعب الإمارات دون كرة.

وقلص الكويت النتيجة بتسجيل هدف في الدقيقة 51 عن طريق فهد الهاجري برأسية سكنت الشباك.

video:3 شووف الهدف |

منتخب الكويت قلص الفارق 1-2 الإمارات.. فهد الهاجري الدقيقة 60 ..كأس العرب 2025#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/C26fHyVgCs — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025

وفي الدقيقة 66، سجل خيمينيز الهدف الثالث للإمارات بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز الإمارات بثلاثية مقابل هدف وحيد وتخطف بطاقة العبور الثانية بعد الأردن.

video:4