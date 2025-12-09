كأس العرب - الإمارات تستغل تعثر مصر وتتأهل إلى ربع النهائي بثلاثية في الكويت

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

منتخب الإمارات

اقتنص منتخب الإمارات بطاقة المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العرب المقام في قطر.

الإمارات نجحت في تحقيق فوز كبير أمام الكويت بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من المجموعة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، مستغلا تعثر المنتخب المصري.

وخسر منتخب مصر أمام الأردن بثلاثية نظيفة في الجولة ذاتها، ليودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات مع الكويت متذيل المجموعة.

وبتلك النتائج المنتخب الإمارات حل ثانيا برصيد 4 نقاط خلف الأردن المتصدر بـ 9 نقاط.

وتوقف رصيد الكويت عند نقطة وحيدة بعد المنتخب المصري بنقطتين.

نال المنتخب الإماراتي ضربة جزاء في الدقيقة 14، بعد عرقلة يحيى الغساني داخل منطقة الجزاء.

وسدد الغساني بنفسه ضربة الجزاء في الدقيقة 16 ليسكنها في الشباك معلنا التقدم للإمارات.

وبعد الهدف الأول بدقيقتين عاد يحيى الغساني مجددا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16 بعد انفراده بالحارس الكويتي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، تعرض خالد الفضلي للإصابة في الدقيقة 51 ليخرج في تبديل أول للكويت.

ونال سلطان العنزي بطاقة حمراء في الدقيقة 54 بعد اعتدائه على يحيى غساني لاعب الإمارات دون كرة.

وقلص الكويت النتيجة بتسجيل هدف في الدقيقة 51 عن طريق فهد الهاجري برأسية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 66، سجل خيمينيز الهدف الثالث للإمارات بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز الإمارات بثلاثية مقابل هدف وحيد وتخطف بطاقة العبور الثانية بعد الأردن.

كأس العرب الإمارات منتخب مصر
