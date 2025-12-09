من "البيت" إلى البيت.. منتخب مصر يخسر من بدلاء الأردن بثلاثية ويودع كأس العرب

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 18:28

كتب : محمد سمير

أكرم توفيق - مصر ضد الأردن

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة بدلاء الأردن بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مرحلة المجموعات.

وأقيمت المباراة على استاد "البيت" في قطر ليودع منه منتخب مصر إلى البيت والعودة مجددا بعد الخروج من دور المجموعات.

ولعب منتخب الأردن بتشكيل كامل من البدلاء بعد حسم التأهل في الصدارة بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

وسجل كل من محمد أبو حشيش ومحمد رزيق وعلي علوان أهداف الأردن الثلاثة.

وكان منتخب مصر في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة على الأردن من أجل حسم بطاقة التأهل.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين أمام الكويت والإمارات، وخسارة ضد الأردن.

وصعد منتخب الأردن بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما الإمارات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

التشكيل

دفع حلمي طولان بأربعة تغييرات في التشكيل الأساسي بالدفع بكل من محمود حمدي "الونش" وكريم العراقي وأفشة وميدو جابر.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد بسام.

الدفاع: كريم العراقي - محمو حمدي "الونش" - ياسين مرعي - يحيى زكريا.

الوسط: غنام محمد - أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - إسلام عيسى.

أما منتخب الأردن فدفع بتشكيل كامل من البدلاء بعد حسم التأهل في المركز الأول.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط أردني منذ البداية مع تراجع للاعبي الفراعنة، وتألق محمد بسام في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من ياسين مرعي.

واستمر الضغط الأردني ونجح أكرم توفيق في تشتيت هجمة منظمة في الدقيقة السابعة.

وباغت أكرم توفيق دفاعات الأردن في الدقيقة 13 بتسديدة لكن ضعيفة في يد حارس المرمى.

وكاد محمود "الونش" أن يتقدم لمصر في الدقيقة 17 برأسية رائعة لكن تألق حارس المرمى وحافظ على نظافة شباك الأردن.

ونجح محمد أبو حشيش في تسجيل الهدف الأول للأردن في الدقيقة 19 بتسديدة قوية على يمين محمد بسام.

وكاد إسلام عيسى أن يتعادل في الدقيقة 28 بتسديدة قوية بعد رأسية من مروان حمدي ولكن أعلى من المرمى.

وواصل إسلام عيسى محاولاته بتسديدة جديدة في الدقيقة 34 لكن سهلة في يد حارس المرمى.

ونجح محمد رزيق في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 41 بتسديدة رائعة أقصى يمين محمد بسام.

ودفع حلمي طولان في الشوط الثاني بالثنائي حسام حسن ومحمد النني بدلا من محمد مجدي أفشة وغنام محمد.

ونجح منتخب الأردن في تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 50 قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف بسبب لمسة يد.

وأهدر حسام حسن فرصة تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 54 برأسية من أعلى حارس المرمى لكن جاءت أعلى العارضة.

وبعد دقيقة واحدة حرم القائم الأيسر لمنتخب الأردن، مروان حمدي من هدف أول بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحصل منتخب الأردن على ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد تدخل قوي من ياسين مرعي.

ونجح علي علوان في تسجيل ركلة الجزاء ويسجل الهدف الثالث لمنتخب الأردن.

كأس العرب منتخب مصر الأردن
