كرة طائرة - الزمالك يستهل مشواره بالخسارة أمام برايا البرازيلي في كأس العالم للأندية للسيدات

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 17:24

كتب : محمد سمير

ندى مرجان - سيدات الزمالك كرة طائرة

استهل فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة مشواره في كأس العالم للأندية بالخسارة أمام برايا البرازيلي.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – اعتزال شروق فؤاد لاعبة الزمالك والأهلي السابقة كرة طائرة - بعثة سيدات الزمالك تطير إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم للأندية كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية كرة طائرة - سهيلة وفيق تشارك في تأهل فاتوم المجري إلى ثمن نهائي كأس التحدي الأوروبية

ويخوض الزمالك منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وتستضيف البرازيل منافسات البطولة بالنسخة الجارية.

وتغلب برايا البرازيلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل (25-11، 25-17، 25-15).

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام كونيجليانو الإيطالي في تمام العاشرة من مساء غد االأربعاء.

ويقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم كل من برايا البرازيلي وكونيجليانو الإيطالي وأورلاندو الأمريكي.

ويختتم الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة أورلاندو الأمريكي في الثالثة من عصر يوم الخميس.

وتترأس بعثة سيدات الزمالك، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة النادي.

وضمت قائمة الزمالك 14 لاعبة وهن:

نورا عزمي - داليا المرشدي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى الله مدحت - ندى مرجان - هنا تامر - فريدة الزرقا - مريم ثروت - مروة مجدي - مريم ممدوح - فريدة الحناوي - فرح العايدي - ماتيا ماجديتش.

كرة طائرة سيدات الزمالك برايا البرازيلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة كرة طائرة – اعتزال شروق فؤاد لاعبة الزمالك والأهلي السابقة كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يحصل على المركز الثاني في بطولة إفريقيا اسكواش - تتويج نور الشربيني ومصطفى عسل بلقب هونج كونج المفتوحة كرة طائرة - بعثة سيدات الزمالك تطير إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم للأندية اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة الدوري المصري سيدات - الأهلي يحقق فوزا كبيرا على الزمالك بخماسية
أخر الأخبار
سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: موقف صلاح؟ الوضع صعب.. وتركيزنا كان حاضرا ضد إنتر 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
روبرتسون: أعشق اللعب مع صلاح.. ومصيره مع ليفربول ليس بيدي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوندي: تدربنا على لعبة هدف التعادل ضد فرانكفورت 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518818/كرة-طائرة-الزمالك-يستهل-مشواره-بالخسارة-أمام-برايا-البرازيلي-في-كأس-العالم-للأندية-للسيدات