beIN Sports تعلن بث كأس إنتركونتيننتال بمشاركة بيراميدز

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

بيراميدز بعد الفوز على أهلي جدة يرفع كأس القارات الثلاث

أعلنت شبكة beIN SPORTS بث مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتنطلق المراحل النهائية للبطولة يوم الأربعاء بقطر.

وتشارك فرق بيراميدز وكروس أزول وفلامنجو وباريس سان جيرمان في المراحل الحاسمة.

ويستعد كروز أزول بطل أمريكا الشمالية لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء في ربع النهائي.

وسيلعب الفائز من المباراة مع بيراميدز بطل إفريقيا في نصف نهائي بطولة إنتركونتينينتال.

ستُقام المباراة النهائية في 17 ديسمبر 2025 بين باريس سان جيرمان والفائز.

المباريات ستقام على ملعب أحمد بن علي بمدينة الدوحة القطرية.

وكان بيراميدز قد حقق فوزين في البطولة حتى الآن بالانتصار على أهلي جدة وأوكلاند سيتي.

ويعد ريال مدريد بطل النسخة الأولى من البطولة بعد التتويج بها على حساب باتشوكا المكسيكي خلال الموسم الماضي.

