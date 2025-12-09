مباشر كأس العرب - الإمارات (2)-(1) الكويت.. جووول تقليص الفارق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإمارات ضد الكويت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب.

وعلى الجانب الآخر يلعب منتخب مصر أمام الأردن.

الترتيب الحالي للمجموعة:

الأردن في الصدارة 6 نقاط

مصر في الوصافة بنقطتين

الإمارات في المركز الثالث بنقطة واحدة بالتساوي مع الكويت المتذيل.

-------------------

ق 54: بطاقة حمراء للاعب سلطان العنزي بعد اعتدائه على يحيى غساني لاعب الإمارات دون كرة.

ق 51: إصابة لاعب الكويت خالد الفضلي وخروجه للإصابة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإمارات 2-0.

ق 18: جووول يحيى غساني يسجل الهدف الثاني للإمارات بعد انفراده بالحارس الكويتي.

ق 16: جوووول يحيى الغساني يسجل الهدف الأول للإمارات من ركلة جزاء

ق 14: ضربة جزاء لصالح الإمارات بعد عرقلة يحيى الغساني داخل منطقة الجزاء

ق 8: بطاقة صفراء للاعب الكويت فواز عايض.

بداية المباراة