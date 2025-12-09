مباشر كأس العرب - الإمارات (2)-(1) الكويت.. جووول تقليص الفارق
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 16:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإمارات ضد الكويت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب.
وعلى الجانب الآخر يلعب منتخب مصر أمام الأردن.
الترتيب الحالي للمجموعة:
الأردن في الصدارة 6 نقاط
مصر في الوصافة بنقطتين
الإمارات في المركز الثالث بنقطة واحدة بالتساوي مع الكويت المتذيل.
-------------------
ق 54: بطاقة حمراء للاعب سلطان العنزي بعد اعتدائه على يحيى غساني لاعب الإمارات دون كرة.
ق 51: إصابة لاعب الكويت خالد الفضلي وخروجه للإصابة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الإمارات 2-0.
ق 18: جووول يحيى غساني يسجل الهدف الثاني للإمارات بعد انفراده بالحارس الكويتي.
ق 16: جوووول يحيى الغساني يسجل الهدف الأول للإمارات من ركلة جزاء
ق 14: ضربة جزاء لصالح الإمارات بعد عرقلة يحيى الغساني داخل منطقة الجزاء
ق 8: بطاقة صفراء للاعب الكويت فواز عايض.
بداية المباراة
