انتهت في كأس العرب - الإمارات (3)-(1) الكويت

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

منتخب الكويت - فهد الهاجري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإمارات ضد الكويت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب.

وعلى الجانب الآخر يلعب منتخب مصر أمام الأردن.

الترتيب الحالي للمجموعة:

الأردن في الصدارة 6 نقاط

مصر في الوصافة بنقطتين

الإمارات في المركز الثالث بنقطة واحدة بالتساوي مع الكويت المتذيل.

-------------------

نهاية المباراة بفوز الإمارات 3-1 وتأهلها إلى ربع النهائي.

ق 66: خيمينيز يسجل الهدف الثالث للإمارات بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 59: جوووول فهد الهاجري لاعب الكويت يسجل هدف تقليص الفارق برأسية سكنت الشباك.

ق 54: بطاقة حمراء للاعب سلطان العنزي بعد اعتدائه على يحيى غساني لاعب الإمارات دون كرة.

ق 51: إصابة لاعب الكويت خالد الفضلي وخروجه للإصابة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإمارات 2-0.

ق 18: جووول يحيى غساني يسجل الهدف الثاني للإمارات بعد انفراده بالحارس الكويتي.

ق 16: جوووول يحيى الغساني يسجل الهدف الأول للإمارات من ركلة جزاء

ق 14: ضربة جزاء لصالح الإمارات بعد عرقلة يحيى الغساني داخل منطقة الجزاء

ق 8: بطاقة صفراء للاعب الكويت فواز عايض.

بداية المباراة

كأس العرب الكويت الإمارات
