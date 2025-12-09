بوليسيتش: كنت كالميت في السرير قبل مساعدة ميلان للفوز

عبر كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان عن حالته الصحية الخطيرة التي كادت أن تبعده من مباراة فريقه ضد تورينو.

وقلب ميلان النتيجة على منافسه تورينو بعد التأخر بهدفين وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الاثنين الماضي.

وقال اللاعب الأمريكي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "قبل يومين كنت كالميت في السرير، لكن شعرت بحال أفضل بكثير يوم مباراة تورينو، سعيد لأنني تمكنت من مساعدة ميلان".

وأضاف "لم أكن أعرف يوم المباراة ما إذا كان بإمكاني اللعب، لكني هذا الصباح شعرت بتحسن كبير، أنا أكثر سعادة بالفوز من الأهداف بصراحة".

وأتم "لقد كان موسما غريبا نوعا ما، وأريد بالفعل أن أحصل على لياقة المباريات بشكل أكبر، علينا أن نأخذ بطولة الدوري مباراة تلو الأخرى، وبعدها سنرى أين سنكون في نهاية الموسم".

وعانى بوليسيتش من الأنفلونزا وارتفاع الحرارة وكاد أن يتم استبعاده من السفر رفقة فريقه إلى مدينة تورينو لخوض المباراة حتى تمكن في اللحظات الأخيرة من الذهاب.

وجلس اللاعب الأمريكي على مقاعد البدلاء لكنه دخل في الدقيقة 66 بدلا من دافيدي بارتيزاجي وسجل هدف التعادل بعد 35 ثانية ليكون الأسرع منذ عام 2008.

وكان ألبرتو بالوسكي لاعب ميلان السابق قد أحز هدفا بعد 19 ثانية من دخوله ضد سيينا في الكالتشيو.

وكسر ميلان عقدة الخسارة من تورينو خارج ملعبه بعد خسر 3 مرات على ملعب أوليمبيكو جراندي تورينو.

وبهذا الفوز استعاد ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة وبالتساوي مع نابولي.

بينما توقف رصيد تورينو عند النقطة 14 في المركز الـ 16.