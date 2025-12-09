انتهت كأس العرب - مصر (0)-(3) الأردن.. الهدف الثالث

يواجه منتخب مصر نظيره الأردن في ختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وحسم منتخب الأردن تأهله إلى ربع النهائي بعدما تصدر بـ 6 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

ترتيب المجموعة بالنتائج الحالية:

1- الأردن - 9 نقاط (+5)

2- الإمارات - 4 نقاط (+1)

3- مصر - نقطتان (2-)

4- الكويت - نقطة واحدة (4-)

------------------------------------

نهاية المبارةا

ق92 علي علوان يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق90 ركلة جزاء على ياسين مرعي

ق68 مشاركة مصطفى سعد بدلا من ميدو جابر

ق57 مشاركة أحمد هاني بدلا من يحيى زكريا

ق55 القائم يمنع مروان حمدي من تسجيل الأول

ق54 حسام حسن يهدر فرصة الأول برأسية أعلى العارضة

ق52 إلغاء الهدف الثالث بسبب لمسة يد

ق50 هدف ثالث للأردن

انطلاق الشوط الثاني ومشاركة النني وحسام حسن بدلا من غنام محمد وأفشة

نهاية الشوط الأول

ق41 هدف رائع من محمد زريق لاعب الأردن

ق34 تسديدة ضعيفة من إسلام عيسى سهلة في يد حارس المرمى

ق28 إسلام عيسى يهدر فرصة التعادل

ق19 هدف أول للأردن عن طريق محمد أبو حشيش

ق17 عرضية من ميدو جابر يستقبلها الونش برأسية رائعة لكن يتألق حارس المرمى

ق13 تسديدة ضعيفة من أكرم توفيق

ق7 ضغط أردني وأكرم توفيق يشتت بنجاح

ق4 محمد بسام يتألق بعد خطأ من ياسين مرعي

انطلاق المباراة

كأس العرب منتخب مصر مصر الأردن
