Gaming – منتخب السعودية ينضم للعبة FC 26
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 16:06
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد شراكة ترخيصية وتسويقية مع EA Sports FC ستشهد انضمام منتخب السعودية للعبة.
ويتمكن جميع اللاعبين حول العالم باللعب بمنتخب السعودية في اللعبة.
وسيظهر شعار الصقور الخضر والأطقم الرسمية وصور اللاعبين بالشكل الأصلي مما يضمن تجربة واقعية وسيتم وضع "الصقور الخضر" على أرض الملعب الافتراضي للمرة الأولى في اللعبة.
استحوذ صندوق الاستثمار السعودي بشراكة مع شركتين على شركة EA للألعاب الإلكترونية.
