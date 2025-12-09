سعد سمير يوجّه رسالة دعم إلى محمد صلاح في أزمته مع ليفربول

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

دعم سعد سمير، مدافع سيراميكا كليوباترا، محمد صلاح نجم ليفربول في أزمته الحالية مع أرني سلوت المدير الفني الحالي للريدز، مشددًا على أن صلاح يمتلك العقلية التي تؤهله للخروج من الأزمة.

قال سعد سمير في تصريحاته عبر برنامج هاتريك على قناة أون سبورت: "محمد صلاح يمتلك شخصية قوية جدًا، والعقلية التي يتحدث عنها هي التي ستقوده للخروج من هذه الأزمة، والمواقف التي تخطاها على مدار السنوات الماضية تشهد على ذلك."

وعن سؤاله عن أدائه مع الأهلي في مباريات سابقة قال: "نهائي الكونفدرالية أمام سيوي سبورت، تحديدًا في لقاء الذهاب، لم أحصل على حقي في هذه المباراة لأن التصوير لم يكن جيدًا، لكنني قدمت أداءً جيدًا للغاية."

وعن مواجهته مع سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، وتحديدًا رقابته لـ شيكو بانزا لاعب الزمالك، قال: "شاهدت مباريات شيكو بانزا مع أنجولا، يقوم بتمرير الكرة لأنه يمتلك السرعة، ولذلك يحتاج إلى المساحة، لكنني عملت على تقليل المساحة بعض الشيء."

واختتم: "هناك ثوابت في كرة القدم، مهما كانت الظروف التي تطارد الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ولذلك نادي الزمالك نادي كبير، والمشكلة الأساسية مشكلة إدارية وليست فنية."

