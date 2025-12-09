منافس بيراميدز المحتمل - مدرب كروز أزول: سنبذل قصارى جهدنا لعبور عقبة فلامنجو

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

كروز أزول - أبطال كونكاكاف

أكد نيكولاس لاركامون مدرب كروز أزول كامل جاهزية فريقه لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في دربي الأمريكيتين ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويستعد كروز أزول بطل أمريكا الشمالية لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء في ربع النهائي.

وقال لاركامون في تصريحات للصحفيين: "لقد كانت تحضيراتنا لهذه المباراة مثالية، ونحن متحمسون لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة".

وأضاف "مشاركتنا في كأس القارات للأندية لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونحن نعتبرها فرصة هامة".

وأكمل "هدفنا هو إسعاد جماهيرنا من خلال تقديم أفضل أداء ممكن، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

وتابع "نحن على دراية بصعوبة المباراة أمام فريق قوي وذو خبرة، يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين. وهذا يتطلب منا أن نكون في قمة تركيزنا وتقديم أقصى جهد من أجل تحقيق النتيجة المرجوة".

وسيلعب الفائز من المباراة مع بيراميدز بطل إفريقيا في نصف نهائي بطولة إنتركونتينينتال.

ستُقام المباراة النهائية في 17 ديسمبر 2025 بين باريس سان جيرمان والفائز.

المباريات ستقام على ملعب أحمد بن علي بمدينة الدوحة القطرية.

وكان بيراميدز قد حقق فوزين في البطولة حتى الآن بالانتصار على أهلي جدة وأوكلاند سيتي.

ويعد ريال مدريد بطل النسخة الأولى من البطولة بعد التتويج بها على حساب باتشوكا المكسيكي خلال الموسم الماضي.

