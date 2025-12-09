تشكيل كأس العرب – الأردن باللاعبين البدلاء ضد مصر الثاني

أعلن جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن تشكيل فريقه الأساسي ضد مصر الثاني.

ويواجه منتخب مصر الثاني منافسه الأردن في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب.

ويلعب منتخب الأردن بتشكيل مكون من اللاعبين البدلاء لحسمهم التأهل للدور التالي بشكل رسمي.

ويقود عودة الفاخوري هجوم الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: نور بني عطية

الدفاع: هادي الحوراني – سليم عبيد – علي حجبي – عصام السميري

الوسط: رجائي عايد – إبراهيم سعادة – محمد أبو حشيش – محمد أبو زريق

الهجوم: أحمد عرسان – عودة الفاخوري

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد نطقتين، بينما ضمن الأردن التأهل كمتصدر للمجموعة.