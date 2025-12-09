تشكيل كأس العرب – الأردن باللاعبين البدلاء ضد مصر الثاني

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

الأردن

أعلن جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن تشكيل فريقه الأساسي ضد مصر الثاني.

ويواجه منتخب مصر الثاني منافسه الأردن في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب.

ويلعب منتخب الأردن بتشكيل مكون من اللاعبين البدلاء لحسمهم التأهل للدور التالي بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مهاجم المغرب: لم أقصد الإساءة لأحد بعد هدفي في مرمي السعودية كأس العرب - استبعاد مدافع السعودية حتى نهاية البطولة كأس العرب - أكرم توفيق: نشعر بحزن الجمهور بسبب نتائج منتخب مصر كأس العرب – لاعب السعودية يعتذر عن إهدار ركلة جزاء ضد المغرب

ويقود عودة الفاخوري هجوم الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: نور بني عطية

الدفاع: هادي الحوراني – سليم عبيد – علي حجبي – عصام السميري

الوسط: رجائي عايد – إبراهيم سعادة – محمد أبو حشيش – محمد أبو زريق

الهجوم: أحمد عرسان – عودة الفاخوري

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد نطقتين، بينما ضمن الأردن التأهل كمتصدر للمجموعة.

الأردن كأس العرب مصر الثاني
نرشح لكم
مباشر كأس العرب - الإمارات (2)-(1) الكويت.. جووول تقليص الفارق مباشر كأس العرب - مصر (0)-(2) الأردن.. أحمد هاني يشارك من يحيى زكريا كأس العرب - مهاجم المغرب: لم أقصد الإساءة لأحد بعد هدفي في مرمي السعودية كأس العرب - استبعاد مدافع السعودية حتى نهاية البطولة مواعيد مباريات الثلاثاء 9 ديسمبر - مصر ضد الأردن.. وكأس عاصمة مصر ودوري أبطال أوروبا كأس العرب - أكرم توفيق: نشعر بحزن الجمهور بسبب نتائج منتخب مصر كأس العرب – لاعب السعودية يعتذر عن إهدار ركلة جزاء ضد المغرب كأس العرب – رينار غاضبا: لم نحترم كرة القدم أمام المغرب
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يستهل مشواره بالخسارة أمام برايا البرازيلي في كأس العالم للأندية للسيدات 24 دقيقة | رياضة نسائية
وكالة الأنباء الفرنسية: السعودية تجهز لضم محمد صلاح في انتقالات الشتاء 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
beIN Sports تعلن بث كأس إنتركونتيننتال بمشاركة بيراميدز 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العرب - الإمارات (2)-(1) الكويت.. جووول تقليص الفارق ساعة | كأس العرب
بوليسيتش: كنت كالميت في السرير قبل مساعدة ميلان للفوز ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العرب - مصر (0)-(2) الأردن.. أحمد هاني يشارك من يحيى زكريا ساعة | منتخب مصر
Gaming – منتخب السعودية ينضم للعبة FC 26 ساعة | سعودي في الجول
منافس بيراميدز المحتمل - مدرب فلامنجو: نستهدف المنافسة على اللقب ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518808/تشكيل-كأس-العرب-الأردن-باللاعبين-البدلاء-ضد-مصر-الثاني