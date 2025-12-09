تشكيل كأس العرب – الأردن باللاعبين البدلاء ضد مصر الثاني
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 15:31
كتب : FilGoal
أعلن جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن تشكيل فريقه الأساسي ضد مصر الثاني.
ويواجه منتخب مصر الثاني منافسه الأردن في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب.
ويلعب منتخب الأردن بتشكيل مكون من اللاعبين البدلاء لحسمهم التأهل للدور التالي بشكل رسمي.
ويقود عودة الفاخوري هجوم الفريق.
وجاء التشكيل كالتالي:
الحارس: نور بني عطية
الدفاع: هادي الحوراني – سليم عبيد – علي حجبي – عصام السميري
الوسط: رجائي عايد – إبراهيم سعادة – محمد أبو حشيش – محمد أبو زريق
الهجوم: أحمد عرسان – عودة الفاخوري
ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد نطقتين، بينما ضمن الأردن التأهل كمتصدر للمجموعة.
نرشح لكم
مباشر كأس العرب - الإمارات (2)-(1) الكويت.. جووول تقليص الفارق مباشر كأس العرب - مصر (0)-(2) الأردن.. أحمد هاني يشارك من يحيى زكريا كأس العرب - مهاجم المغرب: لم أقصد الإساءة لأحد بعد هدفي في مرمي السعودية كأس العرب - استبعاد مدافع السعودية حتى نهاية البطولة مواعيد مباريات الثلاثاء 9 ديسمبر - مصر ضد الأردن.. وكأس عاصمة مصر ودوري أبطال أوروبا كأس العرب - أكرم توفيق: نشعر بحزن الجمهور بسبب نتائج منتخب مصر كأس العرب – لاعب السعودية يعتذر عن إهدار ركلة جزاء ضد المغرب كأس العرب – رينار غاضبا: لم نحترم كرة القدم أمام المغرب