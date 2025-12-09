تقرير: روما يسعى لقطع إعارة فيرجسون

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 15:16

كتب : FilGoal

إيفان فيرجسون - روما

يسعى نادي روما إلى قطع إعارة إيفان فيرجسون لاعب الفريق مبكرا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن روما يرغب في قطع إعارة اللاعب وإعادته إلى برايتون بعد الأداء المخيب له.

وكان روما قد ضم المهاجم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة بـ 3 ملايين يورو مع إمكانية الشراء مقابل 35 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يرفض العرض الأول من روما لضم زيركزي المنافسة تشتعل.. روما يخسر من كالياري بأقدام لاعب نابولي السابق كونتي: الفوز على روما رسالة لأنفسنا.. وأنصح أعدائي فقط بالتدريب نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة

وكان من المقرر أن يشارك اللاعب في مباريات الفريق بعد إصابة أرتيم دوفبيك، إلا أن فيرجسون عانى من إصابة أبعدت مشاركته وفقا للصحيفة.

وخاض فيرجسون 14 مباراة خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر خلال 551 دقيقة لعب في كل البطولات.

خسر روما من منافسه كالياري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وللمرة الأولى يخسر روما مباراتين على التوالي في بطولة الدوري منذ بداية العام الجاري.

ولأول مرة لم يسجل روما في مباراتين متتاليتين في الكالتشيو بين نوفمبر وديسمبر من العام الماضي بالخسارة من نابولي وأتالاتنا.

ويحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة.

روما إيفان فيرجسون برايتون
نرشح لكم
بوليسيتش: كنت كالميت في السرير قبل مساعدة ميلان للفوز كأس ملك إسبانيا - فريقان من الدرجة الثالثة يواجهان ريال مدريد وبرشلونة "ميناليتي" كييزا المرجع؟ ماذا قدم بدلاء صلاح ونال رضا سلوت في ليفربول حكيمي يطير للمغرب استعدادا لأمم إفريقيا.. وطبيب سان جيرمان يرافقه بعد 8 أشهر من الغياب.. ألفونسو ديفيز يعود للملاعب كسر العقدة.. ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا مثيرة ضد تورينو استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون تقرير: ليفربول يتجه إلى دورتموند لتدعيم دفاعه
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يستهل مشواره بالخسارة أمام برايا البرازيلي في كأس العالم للأندية للسيدات 42 دقيقة | رياضة نسائية
وكالة الأنباء الفرنسية: السعودية تجهز لضم محمد صلاح في انتقالات الشتاء 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
beIN Sports تعلن بث كأس إنتركونتيننتال بمشاركة بيراميدز ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العرب - الإمارات (3)-(1) الكويت.. جووول صارووخي ساعة | كأس العرب
بوليسيتش: كنت كالميت في السرير قبل مساعدة ميلان للفوز ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العرب - مصر (0)-(2) الأردن.. مشاركة مصطفى سعد ساعة | منتخب مصر
Gaming – منتخب السعودية ينضم للعبة FC 26 2 ساعة | سعودي في الجول
منافس بيراميدز المحتمل - مدرب فلامنجو: نستهدف المنافسة على اللقب 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518807/تقرير-روما-يسعى-لقطع-إعارة-فيرجسون