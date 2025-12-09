تقرير: روما يسعى لقطع إعارة فيرجسون

يسعى نادي روما إلى قطع إعارة إيفان فيرجسون لاعب الفريق مبكرا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن روما يرغب في قطع إعارة اللاعب وإعادته إلى برايتون بعد الأداء المخيب له.

وكان روما قد ضم المهاجم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة بـ 3 ملايين يورو مع إمكانية الشراء مقابل 35 مليون يورو.

وكان من المقرر أن يشارك اللاعب في مباريات الفريق بعد إصابة أرتيم دوفبيك، إلا أن فيرجسون عانى من إصابة أبعدت مشاركته وفقا للصحيفة.

وخاض فيرجسون 14 مباراة خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر خلال 551 دقيقة لعب في كل البطولات.

خسر روما من منافسه كالياري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وللمرة الأولى يخسر روما مباراتين على التوالي في بطولة الدوري منذ بداية العام الجاري.

ولأول مرة لم يسجل روما في مباراتين متتاليتين في الكالتشيو بين نوفمبر وديسمبر من العام الماضي بالخسارة من نابولي وأتالاتنا.

ويحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة.