تشكيل مصر - الونش وأفشة أساسيان في مواجهة الأردن

أعلن حلمي طولان مدرب منتخب مصر تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأردن.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2025.

ويشهد التشكيل تواجد محمود حمدي "الونش" ومحمد مجدي"أفشة" بشكل أساسي.

وأجرى طولان 4 تغييرات عن تشكيل المباراة الماضية ضد الإمارات.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد بسام.

الدفاع: كريم العراقي - محمو حمدي "الونش" - ياسين مرعي - يحيى زكريا.

الوسط: غنام محمد - أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - إسلام عيسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

الحراس: علي لطفي - محمد عواد.

الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - هادي رياض.

الوسط: محمد النني - عمرو السولية.

الهجوم: مصطف سعد - محمد مسعد - حسام حسن - محمد شريف.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد نطقتين، بينما ضمن الأردن التأهل كمتصدر للمجموعة.