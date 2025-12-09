كأس ملك إسبانيا - فريقان من الدرجة الثالثة يواجهان ريال مدريد وبرشلونة
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 14:55
كتب : FilGoal
أقيمت اليوم قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.
وشهدت القرعة وقوع كل من ريال مدريد وبرشلونة مع فرقا من الدرجة الثالثة.
وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:
أورينسي × اتلتيك بلباو.
أتلتيكو بالياريس × أتلتيكو مدريد.
تالافيرا دي لارينا × ريال مدريد.
جوادالاخارا × برشلونة.
ريال مورسيا × ريال بيتيس.
إلدينسي × ريال سوسيداد.
بورجوس × خيتافي.
ليونيسا × ليفانتي.
إيبار × إلتشي.
ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مايوركا.
راسينج سانتاندير × فياريال.
سبورتنج خيخون × فالنسيا.
ويسكا × أوساسونا.
غرناطة × رايو فايكانو.
ألباسيتي × سيلتا فيجو.
ديبورتيفو ألافيش × إشبيلية.
وظهر لاعبي الفريقين وهما يحتفلون بمواجهة برشلونة وريال مدريد بشكل كبير خلال القرعة.
وكان برشلونة قد توج بلقب الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في المباراة النهائية.