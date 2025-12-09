كأس ملك إسبانيا - فريقان من الدرجة الثالثة يواجهان ريال مدريد وبرشلونة

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القرعة وقوع كل من ريال مدريد وبرشلونة مع فرقا من الدرجة الثالثة.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

أورينسي × اتلتيك بلباو.

أتلتيكو بالياريس × أتلتيكو مدريد.

تالافيرا دي لارينا × ريال مدريد.

جوادالاخارا × برشلونة.

ريال مورسيا × ريال بيتيس.

إلدينسي × ريال سوسيداد.

بورجوس × خيتافي.

ليونيسا × ليفانتي.

إيبار × إلتشي.

ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مايوركا.

راسينج سانتاندير × فياريال.

سبورتنج خيخون × فالنسيا.

ويسكا × أوساسونا.

غرناطة × رايو فايكانو.

ألباسيتي × سيلتا فيجو.

ديبورتيفو ألافيش × إشبيلية.

وظهر لاعبي الفريقين وهما يحتفلون بمواجهة برشلونة وريال مدريد بشكل كبير خلال القرعة.

وكان برشلونة قد توج بلقب الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في المباراة النهائية.