كأس ملك إسبانيا - فريقان من الدرجة الثالثة يواجهان ريال مدريد وبرشلونة

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 14:55

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القرعة وقوع كل من ريال مدريد وبرشلونة مع فرقا من الدرجة الثالثة.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

أخبار متعلقة:
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا يجنب الكبار الصدام المبكر.. تعديل في نظام كأس ملك إسبانيا قائمة ريال مدريد - عودة مبابي وميندي لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا تحديد ملعب وموعد كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا

أورينسي × اتلتيك بلباو.

أتلتيكو بالياريس × أتلتيكو مدريد.

تالافيرا دي لارينا × ريال مدريد.

جوادالاخارا × برشلونة.

ريال مورسيا × ريال بيتيس.

إلدينسي × ريال سوسيداد.

بورجوس × خيتافي.

ليونيسا × ليفانتي.

إيبار × إلتشي.

ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مايوركا.

راسينج سانتاندير × فياريال.

سبورتنج خيخون × فالنسيا.

ويسكا × أوساسونا.

غرناطة × رايو فايكانو.

ألباسيتي × سيلتا فيجو.

ديبورتيفو ألافيش × إشبيلية.

وظهر لاعبي الفريقين وهما يحتفلون بمواجهة برشلونة وريال مدريد بشكل كبير خلال القرعة.

وكان برشلونة قد توج بلقب الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في المباراة النهائية.

ريال مدريد برشلونة كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
بوليسيتش: كنت كالميت في السرير قبل مساعدة ميلان للفوز تقرير: روما يسعى لقطع إعارة فيرجسون "ميناليتي" كييزا المرجع؟ ماذا قدم بدلاء صلاح ونال رضا سلوت في ليفربول حكيمي يطير للمغرب استعدادا لأمم إفريقيا.. وطبيب سان جيرمان يرافقه بعد 8 أشهر من الغياب.. ألفونسو ديفيز يعود للملاعب كسر العقدة.. ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا مثيرة ضد تورينو استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون تقرير: ليفربول يتجه إلى دورتموند لتدعيم دفاعه
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يستهل مشواره بالخسارة أمام برايا البرازيلي في كأس العالم للأندية للسيدات 42 دقيقة | رياضة نسائية
وكالة الأنباء الفرنسية: السعودية تجهز لضم محمد صلاح في انتقالات الشتاء 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
beIN Sports تعلن بث كأس إنتركونتيننتال بمشاركة بيراميدز ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العرب - الإمارات (3)-(1) الكويت.. جووول صارووخي ساعة | كأس العرب
بوليسيتش: كنت كالميت في السرير قبل مساعدة ميلان للفوز ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العرب - مصر (0)-(2) الأردن.. مشاركة مصطفى سعد ساعة | منتخب مصر
Gaming – منتخب السعودية ينضم للعبة FC 26 2 ساعة | سعودي في الجول
منافس بيراميدز المحتمل - مدرب فلامنجو: نستهدف المنافسة على اللقب 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518805/كأس-ملك-إسبانيا-فريقان-من-الدرجة-الثالثة-يواجهان-ريال-مدريد-وبرشلونة