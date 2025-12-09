حسام حسن يمنح لاعبي منتخب مصر راحة من مران مساء الثلاثاء

قرر حسام حسن مدرب منتخب مصر منح لاعبيه راحة من مران مساء الثلاثاء، في ظل الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا.

وخاض منتخب مصر تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لودية نيجيريا المقرر لها 16 ديسمبر، وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 21 ديسمبر بالمغرب.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الاكتفاء بالتدريب الصباحي ومنح اللاعبين راحة من التدريب المسائي.

على أن ينتظم اللاعبون في التدريبات ظهر الأربعاء.

وشهد تدريبات الاثنين والثلاثاء الظهور الأول لحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري بعد وصوله إلى المعسكر.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).