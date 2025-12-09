حسام حسن يمنح لاعبي منتخب مصر راحة من مران مساء الثلاثاء

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - حسام حسن

قرر حسام حسن مدرب منتخب مصر منح لاعبيه راحة من مران مساء الثلاثاء، في ظل الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا.

وخاض منتخب مصر تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لودية نيجيريا المقرر لها 16 ديسمبر، وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 21 ديسمبر بالمغرب.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الاكتفاء بالتدريب الصباحي ومنح اللاعبين راحة من التدريب المسائي.

أخبار متعلقة:
سلوت يتحدث مجددا عن موقفه من صلاح منافس مصر - جنوب إفريقيا تلعب وديا ضد غانا قبل الأمم الإفريقية صلاح ينافس على جائزة شخصية العام الرياضية من BBC رد فعل صلاح بعد استبعاده من مباراة إنتر

على أن ينتظم اللاعبون في التدريبات ظهر الأربعاء.

وشهد تدريبات الاثنين والثلاثاء الظهور الأول لحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري بعد وصوله إلى المعسكر.

Image

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر حسام حسن كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
كأس العرب - مدرب الإمارات: صارت الأمور كما نريد هذه المرة كأس العرب - علي علوان: لا يوجد أساسي أو احتياطي بمنتخب الأردن كأس العرب – طولان: منتخب مصر ولد يتيما.. وتعرضنا للإهانة بسبب شخص واحد يعرفه الجميع كأس العرب – جمال السلامي: فزنا على منتخب مصر لأنه يعاني من ضغط كبير من "البيت" إلى البيت.. منتخب مصر يخسر من بدلاء الأردن بثلاثية ويودع كأس العرب انتهت كأس العرب - مصر (0)-(3) الأردن.. الهدف الثالث تشكيل مصر - الونش وأفشة أساسيان في مواجهة الأردن كأس العرب - أكرم توفيق: نشعر بحزن الجمهور بسبب نتائج منتخب مصر
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر - فاركو يقلب تأخره لفوز قاتل في دقيقتين على المقاولون العرب 6 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب – لاعب الأردن: يجب أن ننسى ما حدث ونركز في القادم 19 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مدرب الإمارات: صارت الأمور كما نريد هذه المرة 22 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - علي علوان: لا يوجد أساسي أو احتياطي بمنتخب الأردن 25 دقيقة | كأس العرب
توروب يقود مران الأهلي في مدينة نصر.. ومشاركة ديانج 25 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - مهدي سليمان أساسي لأول مرة أمام كهرباء الإسماعيلية بكأس العاصمة 28 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب – طولان: منتخب مصر ولد يتيما.. وتعرضنا للإهانة بسبب شخص واحد يعرفه الجميع 32 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس العرب - الجزائر (0)-(0) العراق.. البحرين (0)-(0) السودان.. فرصة غريبة تضيع 37 دقيقة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518804/حسام-حسن-يمنح-لاعبي-منتخب-مصر-راحة-من-مران-مساء-الثلاثاء