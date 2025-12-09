الزمالك: الدباغ أرسل إنذارا لفسخ تعاقده.. وهذا موقف الجزيري

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

الزمالك - عدي الدباغ

كشف محمد متولي المستشار القانوني لإدارة الكرة في نادي الزمالك عن إرسال عدي الدباغ لاعب الفريق إنذارا لفسخ تعاقده، وأوضح موقف سيف الدين الجزيري.

وقال متولي عبر قناة إم بي سي مصر: "صلاح مصدق فسخ عقده مع الزمالك بشكل رسمي ولا يوجد أي لاعب آخر أنهى تعاقده".

وأضاف "بالطبع سيف الدين الجزيري لم يرسل إنذارا بفسخ تعاقده لأنه زملكاوي".

وأنهى حديثه قائلا: "الثلاثي عدي الدباغ وجوان بيزيرا ومحمود بنتايك فقط أرسل إنذارا بفسخ تعاقده".

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الزمالك مع خوان بيزيرا خلال الأسبوع الجاري لحل أزمة مستحقاته المتأخرة بعد إنذار اللاعب بفسخ تعاقده.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي.

وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق.

و3 قضايا مختلفة بسبب مساعدي جوزيه جوميز.

وفسخ المغربي صلاح مصدق عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

سيف الدين الجزيري الزمالك بيزيرا عدي الدباغ
