قائمة برشلونة - عودة تير شتيجن.. واستمرار غياب أراوخو ضد فرانكفورت

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستخوض مباراة اليوم ضد آينتراخت فرانكفورت.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم مع فرانكفورت على ملعب كامب نو بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة عودة مارك أندري تير شتيجن بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة، بينما يستمر غياب رونالد أراوخو عن الفريق.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجن - جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - درو.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

ويحتل برشلونة المركز الـ18 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فرانكفورت المركز الـ28 برصيد 4 نقاط.

