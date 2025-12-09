"ميناليتي" كييزا المرجع؟ ماذا قدم بدلاء صلاح ونال رضا سلوت في ليفربول

عرضت أزمات محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه أرني سلوت على العلن وأصبحت تقريبا كل المشاكل معروفة للجميع.

وكتب وتحدث الكثير من المحللين والصحفيين والإعلاميين عن المشكلة ومن على حق ومن على باطل، لكن هذا التقرير لا يناقش هذه الأمور الإنسانية والتعاملات بين صلاح والمدرب الهولندي.

في هذا التقرير سأحاول أن أسرد لك الأمور فنيا التي كان يحتاجها سلوت وهل "مينتاليتي" فيديريكو كييزا هي المرجع للهولندي؟

من بدلاء صلاح؟

على الورق يعتبر الإيطالي كييزا هو بديل صلاح في الجناح الأيمن، وهو المركز الطبيعي للاعب يوفنتوس السابق.

لكن ما فعله سلوت كان غريبا بتغيير مركز دومينيك سوبوسلاي من صانع الألعاب وأحيانا وسط الملعب "رقم 8" إلى الجناح الأيمن.

لذلك يعتبر كييزا هو البديل الأول لصلاح والشاب ريو نجوموها وربما تغيير مركز بعض اللاعبين.

ميزة غائبة

عادة اللاعب الجناح يمتاز بالسرعة وهو ما يتوفر في صلاح وكييزا ولا يتوفر كثيرا في سوبوسلاي، وكذلك المهارة سواء التي تعتمد على المهارة الفردية موقف "1 على 1" أو بالاعتماد على السرعة لديك، والأسلوب الثاني هو ما يتميز به صلاح وكييزا ويعتمدان عليه في أسلوب المراوغة.

لكن سوبوسلاي يمتاز بالاستحواذ على الكرة والتحكم في سير اللقاء وهي ليست من مميزات الجناح كثيرا.

صحيح سوبوسلاي لعب في هذا المركز من قبل لكنه ليس مركزه الأساسي على الإطلاق، إذ شارك في 29 مباراة كجناح أيمن وجميعهم مع ريد بول سالزبورج ولايبزج.

لكن قدم سوبوسلاي ميزة هامة وهي الارتداد الدفاعي الذي تحدث سلوت من قبل، كيف؟

الإحصائيات تقول الآتي خلال المباريات الـ 3 التي لعبها سوبوسلاي وجلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء أو شارك كبديل.

قطع الكرة: 3 مرات

استرجاع الكرة: 15 مرة

الفوز في الثنائيات الأرضية: 8 مرات

بالإضافة إلى الخرائط الحرارية في مبارياته التي أوضحت أنه يعود كثيرا للمناطق الدفاعية.

الخريطة الحرارية لدومينيك ضد ليدز

الخريطة الحرارية ضد سندرلاند

الخريطة الحرارية ضد وست هام

لكن لا يجب وضع الدور والمساهمات الهجومية جانبا الذي انخفض فيه محمد صلاح بمقارنة عدد أهدافه في الموسم الماضي وحتى معدل الفريق بأكمله.

اعتراف سلوت بموقف سوبوسلاي

اعترف سلوت أن سوبوسلاي لن يكون الجناح الدائم للفريق.

وقال سلوت خلال مؤتمر صحفي: "ليس من اللطيف رؤية محمد صلاح على مقاعد الدلاء، مع استبعدا سوبوسلاي كحل طويل المدى في الجناح الأيمن، لا أراه في هذا المركز لمستقبل طويل الأمد".

وأتم "سوبوسلاي لاعب وسط يمكن أن يساعدنا كظهير أو جناح إذا لزم الأمر، لكنه في الأساس لاعب وسط أكثر مما هو ظهير أو جناح، لا أعتقد أنه سيلعب كل مباراة في هذا المركز".

لذلك خصائص سوبوسلاي ليست مناسبة للاعب جناح باعتراف مدربه.

جلب جناحا ليدافع

في مباراة سندرلاند شارك صلاح في الشوط الثاني من المباراة لكن إنقاذ كييزا الخيالي بركضه 71 مترا ساعد فريقه على عدم الخسارة في الدقيقة 93.

لذلك لفت انتباه الصحفيين ليتم سؤال سلوت عن سبب عدم مشاركته أساسيا.

Federico Chiesa stops a Sunderland a stoppage-time winner, Robin Roefs can't believe it! 😱 pic.twitter.com/QHkpCnPXU4 — Premier League (@premierleague) December 4, 2025

رد سلوت على السؤال "كل لاعب إمكانية للعب بشكل أساسي، لكن لدينا العديد من الخيارات للبدء في مركزه كما قلت عدة مرات من قبل".

وتابع "كييزا بالفعل مؤثر عندما ينزل من على مقاعد البدلاء وظهر ذلك عدة مرات".

وعن إنقاذ كييزا قال: "عادة ما تجلب مهاجما ليسجل، لكنه في هذا الموقف استمر في الركض في لحظة قد يشعر فيها لاعب آخر بأنه لن يستطيع فعل الكثير لأنه سيذهب في موقف واحد على واحد".

وشدد "هذا يخبرك عن العقلية -مينتاليتي- التي يتسم بها كييزا بعدم الاستسلام وهذا شيء جيد لأنه ليس فقط ما يجب أن يمتكله المدافعون، بل أيضا ما يجب أن يتسم به المهاجمون أيضا".

سواء من حديثه هذا يقصد صلاح أو لا بسبب عدم قيامه بالأدوار الدفاعية وانخفاض معدل مساهماته التهديفية عن الموسم الماضي، لكن يبدو أن سلوت أصبح مقتنعا بأن على الجناح تقديم الأدوار الدفاعية خاصة أنه تحدث في مؤتمر صحفي سابق أن منافسيه أصبحوا يلعبون بخمسة مدافعين ويغلقون المساحات وقاموا يتغيير أسلوب اللعب عن الموسم الماضي.

هل في اعتقادك أن مينتاليتي الخاصة بكييزا التي تحدث عنها سلوت أصبحت المرجع له في اختيار الجناح الأساسي أم أن هناك أمور أخرى غير فنية.

بمناسبة الأمور غير الفنية فالمقال التالي يتحدث عن تحليل لشخصية صلاح وسلوت "طالع التفاصيل".