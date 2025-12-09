خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا تواصل مع محمد بن حمودة لإمكانية ضمه

يرغب سيراميكا كليوباترا في التعاقد مع محمد بن حمودة لاعب شباب بلوزداد الجزائري.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا قد تواصل مه اللاعب خلال الأيام السابقة بناء على رغبة علي ماهر المدرب الفريق.

وينتظر مسؤولي سيراميكا كليوباترا موقف اللاعب من أجل التواصل مع شباب بلوزداد لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم بن حمودة إلى شباب بلوزداد قادما من غزل المحلة في بداية الموسم الحالي.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن غزل المحلة تقدم بشكوى ضد شباب بلوزداد للحصول على 570 ألف دولار باقي قيمة انتقال اللاعب للفريق الجزائري.

ومن المنتظر أن يحصل غزل المحلة على 15% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.

ولعب بن حمودة بقميص المحلة 24 مباراة، وسجل 9 أهداف.

وضم المحلة محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي التونسي في صيف 2024 لمدة 3 مواسم، بعد صعود زعيم الفلاحين إلى الدوري الممتاز.

وبعد انتقاله لشباب بلوزداد خاض بن حمودة 6 مباريات مع الفريق الجزائري وسجل هدفا.