ماركا: مبابي يغيب عن تدريبات ريال مدريد ومشاركته ضد سيتي محل شك

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن غياب كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عن تدريبات الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي غدا الأربعاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وفقا لماركا فإن مبابي يعاني من انزعاجات بدنية كانت سببا في عدم مشاركته في المران الجماعي.

ولم يظهر مبابي في الجزء المفتوح للإعلام من المران.

وأصبحت مشاركة مبابي ضد مانشستر سيتي في محل شك.

اللاعب كان قد تعرض لإصابة في إصبع يده خلال مواجهة سيلتا فيجو الماضية بالدوري ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.

تأتي احتمالية غياب نجم الفريق الأول عن مواجهة مانشستر سيتي في ظل الشائعات عن كون المباراة ستكون الفرصة الأخيرة لتشابي ألونسو مع الفريق مما يصعب مهمته.

كامافينجا أيضا لم يشارك في التدريب هو الآخر لتكون مشاركته أيضا في محل شك.

وسينض الثنائي لقائمة غيابات ريال مدريد عن المباراة والتي تضم بالفعل ترينت ألكسندر أرنولد وداني كارباخال وديان هاوسن وإدير ميليتاو وفيرلان ميندي ودافيد ألابا.