عثمان ديمبيلي وشوفالييه يغيبان أمام أتليتك بلباو.. وعودة دوي

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

يغيب عثمان ديمبيلي ولوكاس شوفالييه ثنائي باريس سان جيرمان عن رحلة الفريق لملاقاة أتليتك بلباو في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على بلباو في سادس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويسافر سان جيرمان إلى إسبانيا بقائمة تتكون من 19 لاعبا خلت من اسمي ديمبيلي وشوفالييه.

وعاد ديمبيلي لتوه من الإصابة، ولكنه سيغيب عن اللقاء بسبب المرض.

ويعاني باريس سان جيرمان أيضًا من غياب لوكاس شوفالييه الذي أصيب خلال الخسارة أمام موناكو.

وشارك الحارس ماتفي سافونوف بدلا منه في مباراة ستاد رين الأخيرة.

مع ذلك، هناك أخبار سارة للويس إنريكي بعودة ديزيريه دوي للقائمة.

