كأس العرب - مهاجم المغرب: لم أقصد الإساءة لأحد بعد هدفي في مرمي السعودية

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

كريم البركاوي - المغرب

كشف المغربي كريم البركاوي لاعب منتخب المغرب عن سر احتفاله بهدفه في مرمى المنتخب السعودي في كأس العرب.

وانتصر المغرب على السعودية بهدف البركاوي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال البركاوي في تصريحات للصحفيين: "لم أقصد الإساءة لجماهير المنتخب السعودي أو أي أمر أخر باحتفالي بالهدف".

وأضاف "أنا أحب السعودية للغاية، وجماهير المنتخب السعودي، أنا رحلت من الدوري السعودي ولكن علاقتي بهم كبيرة ولدي الكثير من الأصدقاء هناك".

في الصيف الماضي، انضم البركاوي إلى الظفرة الإماراتي قادما من الرائد السعودي.

وتابع "الجماهير السعودية فوق رأسي، وربما أعود للدوري السعودي يوما ما".

وتأهل منتخب السعودية ونظيره المغربي للدور ربع النهائي من كأس العرب.

ويلاقي المنتخب السعودي نظيره فلسطين، بينما يلاقي منتخب المغرب نظيره السوري.

