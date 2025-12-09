تشواميني: الخسارة خطأ اللاعبين وليس المدرب.. ومانشستر سيتي فرصة لقلب الأمور

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني - ريال مدريد

يرى أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد أن الخسارة من سيلتا فيجو كانت خطأ اللاعبين وليس المدرب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال تشواميني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من دواعي السرور أن تلعب في دوري أبطال أوروبا، خاصة على ملعبك، والأجمل أن تكون ضد مانشستر سيتي، منافس رائع."

وواصل: "لا أعرف إذا كانت العقلية بحاجة إلى التغيير، لكن إذا لم نفز فهذا لأننا يجب أن نقوم بالأمور بشكل أفضل، وأن نلعب بطريقة أفضل دفاعيًا وهجوميًا. يجب أن نتحسن، ونأمل أن نستطيع ذلك."

وتابع: "كلنا في هذا الأمر معًا، إذا أردنا الفوز فعلينا جميعًا أن نقاتل؛ مع المدرب ومع الفريق. وعلى أرض الملعب يجب أن نكون أفضل. غدًا نحن أمام فرصة لقلب الأمور."

وأكمل: "يجب أن نتطور في الضغط؛ في البداية نريد أن نضغط، وأحيانًا نفعل ذلك بشكل جيد وأحيانًا لا، ويجب أن نتطور في استعادة الكرة."

وكشف: "سنناقش خطة اللعب مع المدرب اليوم. لدينا إصابات كثيرة في الدفاع، ولكن لدينا لاعبون يمكنهم اللعب بمستوى مرتفع. يجب أن ندافع معًا ونظهر التزامًا. سنلعب ضد فريق رائع، وهالاند مذهل، ولكن إذا لعبنا بإمكانياتنا يمكننا الفوز."

وشدد: "ضد سيلتا فيجو كنا بالطبع نفتقد للكثافة، وفي مباريات أخرى أيضًا. إذا لم نلعب بأقصى كثافة سيكون من الصعب علينا تحقيق الفوز. يجب أن نفهم أنه للفوز بالمباريات علينا أن نقدم كل ما لدينا. لم نفعل ذلك ضد سيلتا، وعلينا فعل ذلك غدًا ضد مانشستر سيتي."

وأضاف: "ضد سيلتا كانت لدى المدرب خطة جيدة، لكن نحن اللاعبين من ننفّذ في الملعب. إذا خسرنا 2-0 فهي مشكلتنا، مثل قلة الكثافة. هذا ليس خطأ المدرب، وسنتحسن."

وأتم: "مانشستر سيتي فريق رائع، خاصة مع الكرة. يجب أن ندافع ككتلة واحدة، وعندما نملك الكرة يجب أن نصنع الفارق للمهاجمين. ستكون مباراة ممتعة."

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

ريال مدريد أوريلين تشواميني مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
