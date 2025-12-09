كأس العرب - استبعاد مدافع السعودية حتى نهاية البطولة
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 12:02
كتب : FilGoal
استبعد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي المدافع جهاد ذكري من معسكر الأخضر في بطولة كأس العرب.
وأوضح المنتخب السعودي أن استبعاد ذكري جاء بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.
وتبين حاجة اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته.
ولحقت إصابةٌ عضليةٌ بالمدافع ذكري الذي خاض لقاء الجولة الثانية، وغاب في الأولى والثالثة.
ونجح المنتخب السعودي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.
وتأهل الفريق إلى ربع النهائي في وصافة المجموعة خلف المغرب.
وسيواجه منتخب السعودية نظيره الفلسطيني مساء الخميس.
