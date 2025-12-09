مؤتمر ألونسو: عندما تكون مدرب ريال مدريد يجب أن تستعد لكل شيء.. وهنا أريد أن أتواجد

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 11:49

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - مؤتمر صحفي

شدد تشابي ألونسو على استعدادا لتلقي جميع الانتقادات التي توجه له والشائعات حول إمكانية إقالتعه من تدريب ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة مانشستر سيتي فرصة لمواصلة التقدم، ستكون ليلة بأجواء دوري الأبطال، والجماهير تعرف جيدًا طبيعة تلك المباراة."

أخبار متعلقة:
أثلتيك: أربيلوا مرشح لتدريب ريال مدريد خلفا لـ ألونسو إل موندو: مباراة مانشستر سيتي ستكون الفرصة الأخيرة لـ ألونسو مع ريال مدريد ألونسو: قرارات الحكم أربكتنا.. وكنا أفضل بعد الطرد مؤتمر ألونسو: ميليتاو يذكرني بـ بيبي.. ومبابي في طريقه لصناعة التاريخ مثل رونالدو

وواصل: "ذهنياً نحن مستعدون لمواجهة ما ينتظرنا، وكل فرد مقتنع بقدرتنا على الفوز غدًا، يجب أن نلعب بنسق جيد وبكثافة، ولا شك في ذلك."

وأكمل: "بعد مباراة سيلتا فيجو، كالعادة قمنا بالاستنتاجات، والآن تركيزنا فقط على مانشستر سيتي. دوري الأبطال له أجواء مختلفة."

وتابع: "أشعر بالوحدة؟ نحن فريق، ونحن معًا في الأمر. عندما تكون مدربًا لريال مدريد يجب أن تكون مستعدًا، وأنا أتطلع لما سيأتي، وهذا سيبدأ غدًا. يجب علينا قلب الأمور، ونحن ندرك ذلك. في كرة القدم، الأمور الجيدة أو السيئة يمكن أن تنقلب سريعًا."

وعن الشائعات حول مدرب جديد للفريق قال: "عندما تكون مدربًا لريال مدريد يجب أن تستعد لمثل هذه المواقف."

وشدد: "تركيزي منصب فقط على الملعب، فهذا ما أتحكم فيه، وعلى مباراة الغد."

وأردف: "تدريب ريال مدريد قائم على التأقلم لا على التغيير. أعرف النادي جيدًا، ويجب أن تتأقلم معه وتتعلم. هناك أيام جيدة وأخرى سيئة، لكننا نخطو خطوات للأمام في كل مباراة، ويجب أن نواجه الموقف ونقلب الأمور."

وعن مقارنة موقف محمد صلاح مع ليفربول بموقف فينيسيوس في الكلاسيكو قال: "هذه أمور يديرونها هناك."

وكشف: "محادثات حول تدريب ليفربول؟ أنا الآن هنا في ريال مدريد، وهنا أريد أن أتواجد."

وأضاف: "مانشستر سيتي هو فريق بيب جوارديولا، فريق يتطور ويضم لاعبين جددًا، وهناك أشياء لم تعد مألوفة كما كانت في السنوات الأخيرة. سيكون خصمًا صعبًا."

وأردف: "تواصلي مع الإدارة ثابت، ونحن معًا حاليًا."

وأتم: "الفريق انهار بعد تبديل فينيسيوس في كامب نو؟ كان ذلك قرارًا لحظيًا، وإذا رأيت أنه القرار الصحيح اليوم فلن أتردد أبدًا في اتخاذه مجددًا."

ريال مدريد تشابي ألونسو دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا "جوارديولا رفض إهدائه النصيحة".. مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد بثنائية في سانتياجو برنابيو لم يتحقق منذ 52 عاما.. أياكس يفوز على كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل ساعة | دوري أبطال أوروبا
ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية ساعة | رياضة نسائية
فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه 2 ساعة | أمريكا
العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518789/مؤتمر-ألونسو-عندما-تكون-مدرب-ريال-مدريد-يجب-أن-تستعد-لكل-شيء-وهنا-أريد-أن-أتواجد