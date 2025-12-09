مؤتمر ألونسو: عندما تكون مدرب ريال مدريد يجب أن تستعد لكل شيء.. وهنا أريد أن أتواجد

شدد تشابي ألونسو على استعدادا لتلقي جميع الانتقادات التي توجه له والشائعات حول إمكانية إقالتعه من تدريب ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة مانشستر سيتي فرصة لمواصلة التقدم، ستكون ليلة بأجواء دوري الأبطال، والجماهير تعرف جيدًا طبيعة تلك المباراة."

وواصل: "ذهنياً نحن مستعدون لمواجهة ما ينتظرنا، وكل فرد مقتنع بقدرتنا على الفوز غدًا، يجب أن نلعب بنسق جيد وبكثافة، ولا شك في ذلك."

وأكمل: "بعد مباراة سيلتا فيجو، كالعادة قمنا بالاستنتاجات، والآن تركيزنا فقط على مانشستر سيتي. دوري الأبطال له أجواء مختلفة."

وتابع: "أشعر بالوحدة؟ نحن فريق، ونحن معًا في الأمر. عندما تكون مدربًا لريال مدريد يجب أن تكون مستعدًا، وأنا أتطلع لما سيأتي، وهذا سيبدأ غدًا. يجب علينا قلب الأمور، ونحن ندرك ذلك. في كرة القدم، الأمور الجيدة أو السيئة يمكن أن تنقلب سريعًا."

وعن الشائعات حول مدرب جديد للفريق قال: "عندما تكون مدربًا لريال مدريد يجب أن تستعد لمثل هذه المواقف."

وشدد: "تركيزي منصب فقط على الملعب، فهذا ما أتحكم فيه، وعلى مباراة الغد."

وأردف: "تدريب ريال مدريد قائم على التأقلم لا على التغيير. أعرف النادي جيدًا، ويجب أن تتأقلم معه وتتعلم. هناك أيام جيدة وأخرى سيئة، لكننا نخطو خطوات للأمام في كل مباراة، ويجب أن نواجه الموقف ونقلب الأمور."

وعن مقارنة موقف محمد صلاح مع ليفربول بموقف فينيسيوس في الكلاسيكو قال: "هذه أمور يديرونها هناك."

وكشف: "محادثات حول تدريب ليفربول؟ أنا الآن هنا في ريال مدريد، وهنا أريد أن أتواجد."

وأضاف: "مانشستر سيتي هو فريق بيب جوارديولا، فريق يتطور ويضم لاعبين جددًا، وهناك أشياء لم تعد مألوفة كما كانت في السنوات الأخيرة. سيكون خصمًا صعبًا."

وأردف: "تواصلي مع الإدارة ثابت، ونحن معًا حاليًا."

وأتم: "الفريق انهار بعد تبديل فينيسيوس في كامب نو؟ كان ذلك قرارًا لحظيًا، وإذا رأيت أنه القرار الصحيح اليوم فلن أتردد أبدًا في اتخاذه مجددًا."